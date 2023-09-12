OPEC製造石油供給缺口Q4每日缺300萬桶 國際油價上揚

石油輸出國組織（OPEC）12日公布的最新月報預估，今年第4季全球石油日供給量將短缺3,000萬桶。分析家指出，沙烏地阿拉伯等國維持減產計畫到今年底，顯然是有意拉高油價。國際油價12日再度上漲約1%。

上周沙烏地阿拉伯與俄羅斯宣布，維持減產到今年底，激勵國際油價再度上漲。12日布蘭特原油11月期貨再度上漲1.08美元，報91.72美元；西德州上漲1.24美元，報88.53美元。

OPEC預估，2023全球石油每日需求量增加240萬桶；2024年則增加220萬桶，為1.0431億桶；兩項預估都與7月時的預估相同。非OPEC產油國2023年每日供給增量上修10萬桶，為160萬桶，主因巴西及挪威增產；2024年增產量仍維持140萬桶，總產量為7,428萬桶。

OPEC並指出，第3季全球石油庫存量大幅減少，並預估第4季每日將再減少330萬桶；果真如此，將是2007年以來石油庫存流失最快的一季。

OPEC第3季以來平均日產原油2,740萬桶，比預估的消費國需求量約短少180萬桶，第4季供需缺口將再擴大1倍。這顯示OPEC有意要使全球石油庫存量快速萎縮。目前已開發國家的庫存量比2015-19年期間的平均水準約減少1.14億桶。彭博經濟部門指出，沙國的目標油價可能為每桶100美元上下。

國際油價上漲已使全球再度面臨通膨升高威脅。歐洲柴油價格已大幅上漲，美國航空公司也表示可能提高票價。目前美國汽油價格逼近每加侖4美元敏感關卡，對拜登競選連任構成壓力。

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