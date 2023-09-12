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馬斯克最初到底為何槓上蓋茲？馬斯克新傳記揭秘

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據艾薩克森（Walter Isaacson）執筆的馬斯克新傳記《Elon Musk》，蓋茲2022年去見馬斯克，想說服他捐出更多錢，但兩人見面談話出岔子結了怨。路透
根據艾薩克森（Walter Isaacson）執筆的馬斯克新傳記《Elon Musk》，蓋茲2022年去見馬斯克，想說服他捐出更多錢，但兩人見面談話出岔子結了怨。路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據周二上架、艾薩克森（Walter Isaacson）執筆的馬斯克新傳記《Elon Musk》，蓋茲2022年去見馬斯克，希望說服他捐出更多錢，但兩人見面談話出了岔子。

艾薩克森寫道，蓋茲去年傳簡訊給馬斯克說，「我很想見你，討論慈善事業和氣候問題」。當時馬斯克設有一個57億美元的慈善基金，艾薩克森說這主要是出於稅務考量，而蓋茲希望對馬斯克做慈善有所影響。

蓋茲於2022年3月9日飛德州奧斯汀參觀占地1,000萬平方英呎的特斯拉超級工廠。艾薩克森分別訪問兩人和其他消息人士，得知兩位億萬富豪之間的對話內容，指出蓋茲質疑電池能否為大型卡車提供動力，以及太陽能是否會是解決氣候問題的一部分。蓋茲說馬斯克「太熱衷火星」，他覺得，如果地球發生核戰，把一些人送上火星以拯救人類，是「奇怪的想法」。

參觀工廠近尾聲時，蓋茲將話題轉到慈善事業。過去十年，馬斯克因欠缺慈善捐贈而備受批評，但去年還是將1,150 萬股特斯拉股票捐給了一家未揭露的慈善機構，捐贈時的價值約19億美元。根據馬斯克捐款之前、Chronicle of Philanthropy編製的排名紀錄，這筆捐贈能使馬斯克成為2022年第二大捐款人，壓過彭博（Michael Bloomberg）的捐款17億美元，但輸給排第一的蓋茲，他捐了51億美元。

馬斯克告訴蓋茲，「大多數慈善事業都是『放X』」。他估計每1美元僅20美分能發揮作用。馬斯克認為蓋茲可以「透過投資特斯拉為氣候變遷做出更多貢獻」。

馬斯克隨後質問蓋茲為何放空特斯拉股票，盼著股價下跌。馬斯克非常討厭做空特斯拉的人，視其為死敵。當時，蓋茲做空該股已損失15億美元。蓋茲說他道了歉，做空該股是因為覺得能賺到錢。

馬斯克告訴艾薩克森，他覺得蓋茲一邊對抗氣候變遷，一邊還想著趁一家永續能源汽車公司的失敗來賺錢，是偽善行為。

當蓋茲發送有關其慈善工作的文件並以簡訊向馬斯克跟進時，馬斯克問蓋茲是否仍在做空特斯拉，蓋茲承認是的。馬斯克回覆：「抱歉……我無法認真對待你在氣候議題上的慈善事業。」隨後，馬斯克在推特上發布一張蓋茲大腹便便像是懷孕的照片，嘲笑他的外表。

馬斯克與蓋茲交流後發訊息給艾薩克森說：「此刻，我確信他精神失常（還是個徹頭徹尾的混蛋）。我原本真的想喜歡他的（嘆氣）。」

蓋茲的表現比較有風度。馬斯克在華府一場晚宴上遭抨擊時，蓋茲還為他緩頰說，當代沒人在推進科學和創新方面做得更多。

馬斯克 特斯拉 捐款

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