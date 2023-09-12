甲骨文雲端營收成長減緩、盤後重挫9% 艾里森說拿下AI大單

甲骨文公司（Oracle）公布上季雲端營收成長較前季減緩，本季財測也低於市場預期，澆熄市場對這家軟體大廠在這塊競爭激烈市場中擴張的狂熱預期，拖累甲骨文股價11日盤後重挫約9%。

甲骨文11日公布，在截至8月底止的上季雲端營收成長30%至46億美元，但成長幅度較前一季的54%減緩。這項營收有15%來自出租算力與網路儲存，31%來自應用軟體程式。

目前甲骨文正聚焦擴大雲端基礎設施業務，與亞馬遜、微軟和字母旗下的Google競爭。投資人日益寄望AI產品需求激增且需要大量的算力，將協助甲骨文在市場上擴大市占。分析師已表示，AI應用的採用增加，將拉抬甲骨文的雲端基礎設施業務，因為在其網絡技術上的進展更適合用於處理AI工作。

財報消息出爐後，甲骨文股價盤後重挫9%，一度低達每股114.71美元，逆轉收盤時創下紀錄新高每股126.70美元的漲勢。花旗集團分析師Tyler Radke表示，財報「營收看起來沒有達到更高的預期」。甲骨文股價今年來累計上漲55%。

甲骨文董事長艾里森（Larry Ellison）表示看好由AI帶動的需求成長，在聲明中指出甲骨文「截至今日，AI發展業者已經簽下合約，要採購甲骨文Gen2雲端逾40億美元的容量」。他說，這項數字是甲骨文在前一季底拿下合約金額的兩倍多。

艾里森宣布馬斯克的AI新創公司xAI已經簽約，要在甲骨文Gen2雲端上訓練AI模型。他還表示，波克夏公司擁有的九家公用事業公司全都將把現有的企業資源規劃系統替換成甲骨文Fusion Cloud應用程式。

甲骨文執行長卡茲（Safra Catz）在聲明中說，來自雲端基礎設施業務的營收在上季增加了66％，「比我們超巨大雲端基礎設施競爭同業快得多」。在前一季，這塊業務營收增幅達76%。

卡茲在財報會議中表示，公司當前最大挑戰是盡快建立資料中心以滿足需求。必須用來運作需要高技術AI工作流程的強大晶片目前供應短缺，因為市場上對這項新興技術興趣大爆發。

回顧上季，整體營收增加9%至125億美元，符合分析師平均預估；剔除一些項目後每股盈餘1.19美元，高於分析師預估的1.15美元。

展望本季，卡茲預估在11月底止的一季整體營收成長5%至7%；然而，分析師平均預估成長8%至133億美元。卡茲說，剔除Cerner健康部門的雲端營收將成長多達31%。 甲骨文正聚焦擴大雲端基礎設施業務。美聯社

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