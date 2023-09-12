特斯拉因分析師一個報告飆漲 那斯達克率美股勁揚

美國股市那斯達克綜合指數周一大幅收高，特斯拉受人工智慧（AI）題材激勵飆漲，投資人同時也關注本周公布的通膨數據。

特斯拉大漲10%，摩根士丹利將這家電動車製造商的評級從「觀望」調升至「增持」。摩根士丹利說，特斯拉正在開發一款超級電腦，用於解析自動駕駛所需的大量視覺數據，可讓公司企業價增加多達5,000億美元。其他大型股也上漲，亞馬遜漲3.5%，微軟漲1.1%。

標普500指數上漲0.7%，收在4,487.46點。那斯達克綜合指數大漲1.1%，收在13,917.89點。道瓊工業指數上漲0.3%，收報34,663.72點。

投資人也在關注將於周三公布的8月消費者物價指數(CPI)數據，以推測聯準會（Fed）什麼升息才會告一段落。周四也將公布生產者物價指數(PPI)數據。

AXS Investments執行長Greg Bassuk說：「我們看到許多正面的情緒，這些心理實際反映CPI和PPI數據可能更加符合放緩趨勢。」「只要8月通膨數據在預期區間內，我們就會看到Fed不會再進一步升息。」

根據芝商所(CME)的FedWatch Tool工具，交易員認為聯儲在9月會議上將利率維持在當前水準的可能性為93%，在11月按兵不動的可能性為57%。

美國10年期公債殖利率周一走高至4.287%。對通膨預期敏感2年期債券殖利率上升至4.993%。

在標普500指數的11大類股中有九個上漲，其中非必需消費類股領漲，漲幅為2.8%，通訊服務股緊隨其後，漲幅為1.2%。

Meta Platforms大漲3.3%，周日有報導稱該社交媒體平台正在開發一個新的、更強大的AI系統。

高通公司（Qualcomm）大漲3.9%，該公司表示，已和蘋果簽署新協議，至少在2026年之前繼續向蘋果供應5G晶片。

其他晶片股表現不佳。輝達（Nvidia）下跌0.9%，延續了9月的低迷走勢，超微（AMD）跌 0.7%。

蘋果微漲0.7%，該公司將於周二發表最新款iPhone。

迪士尼漲1.2%，Charter Communications大漲3.2%。就在ESPN本賽季首場「周一美式足球之夜」(Monday Night Football)比賽開始前幾個小時，迪士尼與Charter Communications (CHTR)達成協議，將包括ESPN和ABC在內的頻道重新提供給該有線電視營運商的訂戶。。

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