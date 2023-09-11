因應大陸經濟放緩！彭博：瑞銀傳裁亞洲財管職位 裁員數曝光

彭博資訊引述消息人士報導，瑞銀集團（UBS）正在亞洲裁撤數百個財富管理職位，以因應客戶交易不活躍和中國大陸經濟放緩。瑞銀數個月前剛完成收購瑞士信貸（Credit Suisse）。

消息人士透露，這家瑞士最大銀行過去數月已削減一些工作性質類似的職位，目前這一波裁員預計持續到11月。

報導指出，瑞銀準備裁汰包含香港和新加坡客戶經理在內的數百個職位，其中多數來自新收購的瑞信團隊。他們還說，裁員人數尚未敲定。另一名知情人士說，這項裁員計畫保留澳洲和印度的多數私人銀行家。瑞銀發言人對此不予置評。

此外，巴克萊和高盛集團等銀行也在裁員。巴克萊銀行計劃裁撤交易部門約5%直接和客戶打交道的人員，及全球一些交易撮合人員。