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華為手機引反彈 美眾議員呼籲商務部全面停止向華為、中芯出口技術

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格要求美國商務部終止向華為和中芯國際出口所有技術。路透
美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格要求美國商務部終止向華為和中芯國際出口所有技術。路透

美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格6日表示，中國通信設備巨頭華為上周推出新款旗艦機Mate 60 Pro，搭載中芯國際突破7奈米製程生產的晶片，有違反貿易限制的嫌疑，要求美國商務部終止向華為和中芯國際出口所有技術。

路透報導，以對北京採取鷹派立場聞名的美國共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）表示，「如果沒有美國科技，中芯國際不大可能生產出這款晶片，這有違反美國商務部出口管制條例（Foreign Direct Product Rule）的嫌疑。是時候終止向華為和中芯國際出口所有技術，明確表達任何藐視美國法律、危害美國國安的企業將無法取得我們的技術。」

2019年5月，美國商務部以國安問題為由將華為列入實體清單（entity list），要求美國及其他國家供應商須取得特別許可證才能向華為供貨；2020年12月，中芯因可能將先進技術用作軍事用途，同樣遭美方列入黑名單。實體清單意即將進行出口管制。

美國針對華為和中芯祭出貿易限制，意在禁止世界各國企業使用美國科技設備為華為製造晶片。

然而，就路透先前報導，華為和中芯的供應商已取得價值數十億美元許可證，其中約9成是用於向中芯銷售產品。

美國 中芯 國安

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