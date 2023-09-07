通膨再起 動搖利率觸頂

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

新興亞洲經濟體的物價壓力再起，決策者可能需要持續升息，挑戰當地利率已經觸頂的看法。

澳盛銀行經濟學家馬瑟表示，颱風、聖嬰現象相關的天候干擾，加上印度的糧食保護主義，使菲律賓、南韓、泰國等亞洲國家的通膨加速升溫。印度出口管制造成米價劇烈飆漲，逼近2008年來最高，布蘭特原油價格也已來到十個月高點。

倘若物價壓力持續居高不下，部分亞洲央行準備採取行動。南韓央行已示意，對進一步升息保持開放；菲律賓央行指出，準備好調整貨幣政策，避免通膨繼續擴大。

Gama資產管理公司全球總經投資組合經理人狄馬羅說，通膨擴增下，糧價攀升或其他價格衝擊，可能會加劇二次效應，導致政策利率更長時間維持在更高水位。

通膨 央行 澳盛銀行

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