三星為德州泰勒市晶圓廠完成申請補助 拚搶單輝達與高通

南韓三星電子已為美國德州泰勒市晶片廠完成政府補助的申請，並積極以該廠的4奈米製程為賣點，希望搶得輝達（Nvidia）和高通（Qualcomm） 等客戶，加強因應全球日益激烈的晶片戰。

韓國每日經濟新聞英文版The Pulse News報導，南韓產業人士5日表示，三星電子4月表達對申請美國晶片法補助的興趣後，最近已依法完成申請，包括提交初步意向與正式申請，之後美國商務部將展開審視。美國商務部完成審視後，三星電子將符合取得先進晶片申請補貼的資格。

美國政府對晶片申請的直接補貼，將相當於整體建廠計畫資本支出的5%~15%，假設三星電子在德州泰勒市晶片廠投資250億美元，有望獲得多達37.5億美元的補助，可能最快今年發放。泰勒市工廠預定明年底營運。

三星電子在啟動泰勒市建廠後，一直希望能獲得補貼，卻面臨多重挑戰，多數與中國大陸事業有關，因為該公司在西安經營NAND快閃記憶體晶片工廠及後置（post-processing）設施，在蘇州也有一座後置工廠。

但現在中國大陸事業的一些不確定性已化解，三星電子預期取得美國補貼所遭遇的挑戰將減少。美國政府去年10月發布針對中國大陸的晶片出口管制措施，但預料可能延長給予南韓與台灣晶片製造商的寬限期，代表三星電子能持續進口設備，以升級中國大陸工廠的設施。

美國補貼對中國大陸業務限制的憂慮減輕

一篇分析也指出，美國晶片法的護欄條款限制可能不大。根據護欄條款規範，取得美國補貼的晶片製造商，未來十年中國大陸晶片生產設施擴張幅度不得超過5%，違者補貼將遭收回。南韓一名產業人士透露，由於三星電子滿足多數要求和資格，預料將有正面結果。

另一方面，三星電子也正加速以泰勒市晶圓廠的4奈米製程，擴大美國客戶基礎。三星電子可能會和全球人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）結盟。科技雜誌Wccftech發現，輝達最近已採用多元供應網路的新途徑，從而擴大明年的AI晶片出貨量。

目前業界僅台積電與三星電子有能力供應H100晶片等超高效能繪圖處理器（GPU），但台積電產能已全部被訂光，輝達的唯一可行選項可能只剩三星電子。

第四代應用處理器（AP）Snapdragon 8製造商高通（Qualcomm），也可能以三星電子為晶圓代工合作夥伴。高通和三星電子有長期合作關係，去年選擇以三星電子的4奈米製程生產第一代Snapdragon 8晶片，這款晶片後來也用於三星電子Galaxy S22智慧手機。然而，高通這款Snapdragon 8卻遭遇良熱和過熱等問題，因此第二代Snapdragon 8讓台積電獨家代工生產。