地緣政治 左右汽車業採購

最新調查顯示，在經歷多年供應鏈動盪後，汽車製造商和供應商在採購政策上已不把永續性放在最優先考量，而是更先專注降低地緣政治風險。

路透報導，據顧問公司凱捷（Capgemini）對1,000多名高階主管調查，在2022至2023年間，採取計算碳足跡、改善減少排放途徑、列出原產地和生產資訊等永續性措施的企業，減少了9~11個百分點。

供應商在永續性措施上的平均投資額，已從2022年的3,660萬美元降至2023年的3,050萬美元。三分之一的受訪公司沒有全面性的永續性策略。

受訪者表示，供應鏈決策中最常考慮的因素是品質、地緣政治風險、成本和韌性，然後才是永續性。這和汽車業主管近月來多次提到，新冠疫情、地緣政治緊張、半導體短缺和成本上漲對供應鏈的持續影響，不謀而合。

凱捷表示，維持持續營運的需求，將優先於測量碳足跡、改善並減少排放或提高可追溯性等措施。

受訪者表示，仍有50%的半導體供應被認為不完全安全，其中最難達到的是全端運算平台和微控制器；凱捷表示，在過去兩年內，企業從海外據點取得的供應比重已下滑逾五分之一，預期未來兩年再減少五分之一。

這項調查的對象包括來自比亞迪、福特、藍寶堅尼等全球汽車公司的1,004名主管，這些企業營收都超過10億美元，調查的供應商營收也至少有5億美元。