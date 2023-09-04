投資機構：美緊縮周期將結束

由於美國勞動市場出現夠大的「裂縫」，貝萊德、品浩等全球首要的債券投資機構首度押寶美國聯準會（Fed）的緊縮周期終於即將結束，並看好短期美國公債走勢。

上周公布的多項就業數據，包括八月就業報告，都顯示就業正在減緩，使市場更有信心持有對政策最為敏感的兩年期美國公債。貝萊德集團投資長羅森柏格宣稱這是「大呼買進」的機會。他表示，Fed將「維持具有約束力的政策更久，而不是在較高的利率水準維持更久」。Fed將降息的原因在於通膨逐漸下降，而非經濟硬著陸或政策過度緊縮」。

另一項「升息結束行情」的信號，則是殖利率曲線正在轉陡，原因是市場正在賭聯準會政策轉向的時機將提前，因此現在買進短債比長債更為有利。