蘋果晶片供應商博通財測黯淡！需求仍低迷 沒AI沒成長

為蘋果（Apple）和眾多科技業者供應晶片的博通公司（Broadcom）周四公布財報，上季營收和獲利均優於市場預期，但本季營收展望令人失望，表明電子元件的需求仍舊低迷。

博通發布聲明說，在會計年度第4季，營收大約可達92.7億美元。相較下，華爾街平均預期92.8億美元，部分分析師的預測甚至高達98億美元。博通預估的成長幅度是2020年來最慢。

上述展望顯示博通陷入企業支出普遍放緩的處境，即使AI榮景推動行業內小範圍的需求。博通是蘋果iPhone關鍵元件製造商，而iPhone銷售下滑。雖然博通稱霸協助巨型資料中心電腦系統之間溝通連結的半導體市場，但此一領域的支出並不平均。

財報公布後，博通股價在盤後交易下跌4%。截至周四收盤，這檔股票今年來已大漲65%。

AI被視為博通業務的亮點。執行長陳福陽上季告訴投資人，他預期AI相關營收會快速增加，占銷售超過四分之一。周四，他指出大型雲端運算供應商對下一代科技有強勁需求。

除供應各種不同的晶片，博通還涉足大企業使用的軟體。這使得博通財報成為科技業支出的風向球。

儘管成長較疫情期水準大幅減速，博通上季銷售仍優於預期。在止於7月30日的會計年度第3季，扣除部分項目的每股盈餘是10.54美元。營收成長4.9%到88.8億美元。分析師先前預期每股盈餘10.43美元，營收88.7億美元。

往AI市場發展的博通，營收成長的腳步不如晶片同業輝達（Nvidia），後者的AI晶片供不應求。博通大部分銷售還是來自成長較慢或者完全不見成長的市場，其中包括智慧手機業。

博通晶片業務上季銷售達69.4億美元，分析師平均預測68.7億美元。基礎設施軟體營收是19.4億美元，分析師的預估是19.1億美元。

陳福陽說，博通半導體部門的所有成長都與AI設備有關，要不然業務將持平於去年同期。

他表示，整體而言，晶片市場正經歷「軟著陸」，大公司和電信供應商採購的設備減少。本季的成長將再度受AI相關支出帶動。無線部門的本季銷售較前三個月將有所改善，但低於去年同期，主要是博通說的「北美大客戶」的影響，暗指蘋果公司。