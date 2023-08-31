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Costco 8月同店銷售成長擴大至3.4% 但美國表現最弱

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
好市多美加以外同店銷售成長高達7.3%。路透
好市多美加以外同店銷售成長高達7.3%。路透

好市多（Costco Wholesale）同店銷售再度加速成長，拜美國以外事業業績所賜，8月的表現比7月更強。

好市多表示，8月同店銷售較去年同期成長3.4%，7月則成長2.5%。若除去油價變動和外匯波動的影響，同店銷售增長4.1%。

銷售淨額較去年同期成長5%，達到184.2億美元，表現也比7月的4.5%更好。其中一部分反映好市多門市造訪人數增加，全球同店客流量成長5.2%。

美國市場表現最弱，8月同店銷售僅較去年同期成長2.8%。而加拿大同店銷售成長3%，好市多其他海外市場同店銷售成長高達7.3%。

很多美國消費者因通膨和利率雙雙上揚而緊縮不必要的消費，從好市多的業績也反映這個趨勢。好市多表示， 必須品表現優於非必要消費品，食品和雜貨是最強的類別，而運動用品、家居裝飾和園藝用品則表現不佳。

重心擺在非必要消費品的電子商務銷售下滑2.5%。

周三的盤後交易中，好市多股價上漲0.3%，至543.63美元。好市多今年上漲19%，略高於標普500指數的18%。

好市多 美國 業績

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