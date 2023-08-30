台積電ADR勁揚逾1% 聯電漲幅超過2%
台股ADR周二（29日）隨美股大盤勁揚，台積電ADR上漲超過1%，報每股95.08美元，換算為台幣為每股606.33元，較台北交易股票溢價率擴大至9.84%。
道瓊工業指數29日收盤上漲0.85%，報34,852.67點；標普500指數漲1.45%，收報4,497.63點；那斯達克指數上漲1.74%，報13,943.76點。
費城半導體指數大漲2.59%至3,629.57點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 133.44 +1.45 117.50 13.56
中華電 CHT 118.01 +0.73 117.50 0.43
台積電 TSM 606.33 +1.15 552.00 9.84
聯電 UMC 45.79 +2.28 45.30 1.07
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