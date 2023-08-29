印度富翁改建貧民窟 財務來源遭質疑

改造亞洲最大貧民窟傳出阻礙。印度工業巨擘阿達尼(Gautam Adani)稍早獲得政府標案，將著手改造孟買市區內的龐大貧民窟。不過，由於阿達尼的公司涉及不正當交易，讓當地居民對該公司形象崩壞，改造案能否成功增加變數。

今年7月得標改建

據《亞洲新聞台》報導，位於孟買國際機場附近及高樓大廈旁的達拉維(Dharavi)貧民窟，佔地約紐約中央公園4分之3，過去因出現在電影《貧民百萬富翁》中而聞名，當地的景觀也與印度發展蓬勃形成鮮明對比。

1971年已提供水電

據《Livemint》報導，1800年代末期，陶工、皮革製皮匠、工匠和刺繡工人開始在當地貿易以及做生意，許多貧民窟居民開始侵佔土地並搭建小屋。為了改善貧民窟的生活條件，1971年，馬哈拉施特拉邦政府開始為居民提供水龍頭、廁所和電力並在2004年批准達拉維重新開發計劃。根據調查指出，當地約有4.7萬名合法居民與1.3萬間建築，但並未包括居住在高層樓的人口。

馬哈拉施特拉邦在今年7月核准6.14億美元合約標案，讓阿達尼重整貧民窟。印度房地產公司Liases Foras估計，阿達尼獲得開發權後將投資高達120億美元改造達拉維，未來可能產生240億美元的收益。阿達尼表示，「這次重新開發及透過建立訓練中心以及設立資料、研究和開發中心的方式來實現。」

公司涉及不正當交易

原本改造計畫預計9月開始進行，但阿達尼集團在今年1月遭到美國欣登堡研究公司指控從事不正當交易，讓該集團市值蒸發1,500億美元。對此，許多達拉維居民接受路透社訪問表示，對阿達尼的財務困境感到擔憂。

重新開發委員會主席科爾德表示，「不正當交易消息之後，人們對阿達尼集團的形象出現疑慮，信任度出現了問題。」於是今年8月初，約有300名反對者和居民聚集在達拉維，抗議阿達尼集團參與改建。

除此之外，影響計畫如期進行的阻礙還包括競爭對手賽克林克科技公司(SecLink Technologies)提出的訴訟，因為根據法庭文件指出，該公司指控馬哈拉施特拉邦政府不當取消當初由賽克林克以最高價得標的標案，在2022年改以新的條款對外重新招標，最後才改讓阿達尼得標。

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