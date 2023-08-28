中國主導稀土市場 美國須另覓來源

【臺灣醒報記者李宗祐綜合報導】

中國主導稀土市場，美國供應鏈必須找到替代方案！稀土金屬廣泛應用於高科技產品，因為中國稀土金屬產量佔全球的80%以上，讓其在全球市場上擁有強大的話語權。為了因應可能的危機，美國除了鼓勵企業在美國製造外，也積極拓展印度市場，試圖降低對中國市場的依賴。

稀土金屬

稀土金屬（rare-earth metal）中的「土」實際上指的是氧化物，也因為被發現時普遍認為數量非常少，所以用「稀」命名。稀土金屬廣泛應用於高科技產品，如電動汽車馬達、拜導體的摻雜劑、紅外線電路等。也因為被廣泛應用於現在最主流的產業，稀土金屬是目前需求量很高的原料。

據《CNBC》報導，美國貿易代表凱瑟琳·戴琪在CNBC的訪問中表示，中國在稀土領域的主導地位使得美國供應鏈變得脆弱。多年來，中國積極發展了其稀土金屬的加工能力，使其在全球市場上擁有巨大的定價能力。

中國主導的市場

據《CNBC》報導，戴琪表示，這不僅僅代表主導的地位，中國甚至有能力操縱稀土的市場。大約十年前，中國將稀土價格調到非常高，以至於一些美國的礦場能夠重新營運賺取價差，但在中國降價後因為利潤被大幅壓縮，不得不關閉。

在中美關係越來越差的背景下，美國必須尋找其他替代方案，無論是自己生產或是尋求其他原物料來源。例如拜登政府曾宣布數十億美元的計畫，鼓勵公司在美國開發和製造關鍵技術。蘋果公司也積極拓展印度市場，試圖降低對中國市場的依賴。

全球供應鏈中斷

在今年B20（針對國際金融危機而生的商業峰會，在G20架構之下），美國和歐洲政府官員提及對中國依賴程度的問題。戴琪強調，美國對中國製造業的依賴程度在川普政府時期已經凸顯出來，在2020年的新冠疫情爆發後更加加速了全球供應鏈的中斷。

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