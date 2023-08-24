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現在買輝達還來得及嗎？專家直言風險高 不如考慮這票大咖股

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
繪圖晶片大廠輝達沒讓投資人失望，第2季財報再度大放異彩，但基於今年股價漲幅已大，此刻才買進的風險也高。法新社
繪圖晶片大廠輝達沒讓投資人失望，第2季財報再度大放異彩，但基於今年股價漲幅已大，此刻才買進的風險也高。法新社

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）沒讓投資人失望，第2季財報再度大放異彩，24日股價若再創新高不令人意外。一些投資人可能想問：現在買進輝達還來得及嗎？

這支首屈一指的人工智慧（AI）概念股一連兩季大幅超越華爾街預期，顯示AI熱潮有貨真價實的利多支撐，可望再掀一波AI概念股漲勢。

但投資輝達股票至少三年的GP Bullhound全球科技基金的主管表示，輝達漲幅已大，此刻進場買進的風險高，倒不如考慮超微AMD）、台積電（TSM）和艾司摩爾（ASML）等大咖股，同樣能搭上這班AI熱潮驅動的獲利列車。

該基金合夥人黑多恩接受MarketWatch電話訪問時說：「未來六個月，我認為投資輝達是好的，但必須明白風險相當高。」他指出，這支晶片股今年來已狂飆222%，與2016年大漲223%的表現相輝映。

黑多恩表示，環繞著AI的市場表現都會「非常、非常的強」，但除了輝達外，還有更好的選擇。他說：「押注超微顯然更安全。」超微股價今年來漲幅「僅」68%，比起2016年狂飆近300%還差得遠。

此外，GP Bullhound全球科技基金投資組合經理人哈蒂透過電郵受訪時也指出，輝達顯然是這場AI軍備競賽「最明顯的直接受惠者」，但「現實是，沒有一家超大規模資料中心業者（hyperscaler）會想被單一供應商套牢（輝達晶片價格非常高昂在業界不是祕密）」。

哈蒂說：「我們認為，最明顯的替代選擇是超微，只要超微今年能夠擴大供應繪圖處理器（GPU），絕對會因當前市場供應不足而受惠，並自我鞏固為可信賴的替代選擇。」

她進一步說：「輝達可能成為AI訓練領域名副其實的標準，這是實情；但AI推論市場也許更龐大，而且附帶更多樣化的工作負載，那正是超微可以卡位之處。更廣泛來說，輝達晶片需委託台積電用艾司摩爾（ASML）的工具製造，所以顯然會對更廣泛的價值鏈產生明顯的二階衍生效應。」

台積電 概念股 投資人 輝達 NVIDIA AMD 超微

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