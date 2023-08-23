快訊

SOHO中國欠稅暴雷危機：創辦人潘石屹「潤」到美國安身？

蘇拉颱風最快周末生成！另一熱帶低壓下午也形成 氣象局揭路徑影響

快開學了找嘸老師！北市缺逾百名代理教師 教育局坦言：今年招考不易

獄中沒素食可吃？ FTX創辦人薯條哥僅靠「寒酸2物」維生

香港01／ 撰文： 藺思含
FTX聯合創辦人「薯條哥」（Sam Bankman-Fried）。美聯社
FTX聯合創辦人「薯條哥」（Sam Bankman-Fried）。美聯社

加密貨幣交易平台FTX聯合創辦人「薯條哥」（Sam Bankman-Fried）的律師科恩（Mark Cohen）週二（ 22日）在聽證會上表示，因關押SBF的監獄沒有按照要求提供素食且藥物不足，「薯條哥」目前「僅靠麵包和水維生」，難以為10月份開始的欺詐案審判做準備。

科恩指出，布魯克林也會拘留所（Brooklyn's Metropolitan Detention Center）沒有按照法庭早前發出的命令，為「薯條哥」提供治療專注力失調及或過度活躍症（ADHD）的藥物「阿得拉」（Adderall）；另一種治療抑鬱症的藥物Emsam餘量也已不足。他還稱，由於「薯條哥」堅持自己的飲食原則，目前只能靠麵包和水維持生計。

法官Sarah Netburn表示，將要求負責監獄運營的美國司法部監獄管理局解決藥物問題，並表示相信該監獄有提供素食，但不確定是否提供純素食物（vegan，即肉、蛋、奶類動物製品均除外的飲食）。

據報導，該監獄一直以來遭公訴律師抨擊「不人道 」。監獄管理局在聲明中回應稱，布魯克林都會拘留所按國家功能表要求提供「營養充足的膳食」，在囚者能夠獲得「恰當的」藥物、醫療服務和熱食。

延伸閱讀：

FTX創辦人「薯條哥」保釋被駁回當庭押送監獄候審

FTX控告創辦人「薯條哥」要求償還超過10億美元被挪用資金

文章授權轉載自《香港01》

監獄 薯條 FTX

相關新聞

FT：Nvidia計劃提高明年H100產量兩倍 出貨150萬到200萬顆

英國金融時報（FT）報導，即將發佈上季財報的輝達（Nvidia）已設定目標，要提高明年最高階的人工智慧（AI）處理器H1...

獄中沒素食可吃？ FTX創辦人薯條哥僅靠「寒酸2物」維生

加密貨幣交易平台FTX聯合創辦人「薯條哥」（Sam Bankman-Fried）的律師科恩（Mark Cohen）週二（ 22日）在聽證會上表示，因關押SBF的監獄沒有按照要求提供素食且藥物不足，「薯條哥」目前「僅靠麵包和水維生」，難以為10月份開始的欺詐案審判做準備...

Subway買主找到了！經營逾半世紀的潛艇堡店為何要賣？大咖買家背景曝光

知名連鎖潛艇堡專賣店Subway，2023年初宣布出售所有權消息，並聘請摩根大通（J.P. Morgan）作為諮詢顧問、探討出售事宜，引起併購市場關注。

全球三分之一辦公桌整周空蕩蕩 企業可能改變辦公空間設計

在高盛公司取消可遠距辦公的「夏季周五」，要求更多員工一周五天都進辦公室之際，一項最新報告卻顯示，全球辦公室有超過三分之一...

台積電熊本廠周邊基建費 岸田允提供熊本縣府協助

日本熊本縣政府為因應台積電在當地設廠，8月21日針對周邊基礎建設經費向中央政府提出「緊急要望」要求財政協助，首相岸田文雄...

南韓小費文化興起 消費者激辯正當性

愈來愈多南韓服務供應商和企業開始收取小費，引發南韓消費者對於小費文化規範的激辯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦