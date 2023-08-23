獄中沒素食可吃？ FTX創辦人薯條哥僅靠「寒酸2物」維生

加密貨幣交易平台FTX聯合創辦人「薯條哥」（Sam Bankman-Fried）的律師科恩（Mark Cohen）週二（ 22日）在聽證會上表示，因關押SBF的監獄沒有按照要求提供素食且藥物不足，「薯條哥」目前「僅靠麵包和水維生」，難以為10月份開始的欺詐案審判做準備。

科恩指出，布魯克林也會拘留所（Brooklyn's Metropolitan Detention Center）沒有按照法庭早前發出的命令，為「薯條哥」提供治療專注力失調及或過度活躍症（ADHD）的藥物「阿得拉」（Adderall）；另一種治療抑鬱症的藥物Emsam餘量也已不足。他還稱，由於「薯條哥」堅持自己的飲食原則，目前只能靠麵包和水維持生計。

法官Sarah Netburn表示，將要求負責監獄運營的美國司法部監獄管理局解決藥物問題，並表示相信該監獄有提供素食，但不確定是否提供純素食物（vegan，即肉、蛋、奶類動物製品均除外的飲食）。

據報導，該監獄一直以來遭公訴律師抨擊「不人道 」。監獄管理局在聲明中回應稱，布魯克林都會拘留所按國家功能表要求提供「營養充足的膳食」，在囚者能夠獲得「恰當的」藥物、醫療服務和熱食。

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文章授權轉載自《香港01》