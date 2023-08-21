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勝過出門逛街！網紅推薦商品成風潮 易發生過度消費

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
抖音上已有不少「#cleantok」（推薦清潔用品）、「#booktok」（推薦書籍）等標籤，成為許多民眾購物的重要指標。（@CleaningAddict／TikTok）
抖音上已有不少「#cleantok」（推薦清潔用品）、「#booktok」（推薦書籍）等標籤，成為許多民眾購物的重要指標。（@CleaningAddict／TikTok）

抖音影片網紅推薦商品，已勝過真的出門逛街！抖音上已有不少「#cleantok」（推薦清潔用品）、「#booktok」（推薦書籍）等標籤，成為許多民眾購物的重要指標。然而，專家指出，消費者容易因為對網紅的好感，引發更強烈的購物慾，卻容易發生過度消費的狀況。

影片推薦成潮流

BBC》報導，如抖音、Instagram或youtube等影音社交平台興起，已經出現不少「推薦」、「開箱」類型的影片，徹底改變民眾的消費習慣。北伊利諾伊大學營銷學助理教授潘蒂寧表示，這些平台提供產品前所未有的行銷機會，創作者短時間內就能產出豐富的產品推薦。

美國南卡羅來納州克萊姆森大學營銷學教授軒柏姆說，許多網紅都會展現出特定領域的專業知識，讓推薦的商品顯得有可信度，一旦取得民眾的信任或好感，自然就會相信他推薦的產品。他更指出，30到60秒的推薦影片，對民眾特別具有說服力，也是抖音成為此類推薦影片大宗的原因之一。

民眾過度信賴網紅

他指出，但觀眾與網紅的關係其實是單向關係，網紅並不認識觀眾，但觀眾卻認為與網紅有特殊的情感連結，這又被稱為「準社會關係」，也是驅使民眾消費的重要情感因素。所以其實也有不少消費者是出於對網紅的好感，決定購買產品，而非出於民眾自身的需求。

此外，抖音也會透過演算法分析使用者的偏好、容易受到哪些網紅吸引等，進一步強化民眾與網紅的連結。消費者一旦陷入情緒化的購買時，就會愈來愈難區分「推薦」與「業配」之間的差異，甚至陷入過度消費的處境。

拯救紙本出版

不過，抖音推薦商品的風潮也帶動不少消費，尤其推薦紙本書的「#BookTok」風潮，更帶動紙本書產業回春。就曾有乏人問津的書籍，因為透過抖音書評，就在短時間變成了暢銷書。

衛報》報導，抖音有商機，也常與其他業者合作推動網路書店，更舉辦「抖音圖書獎」。一名出版業銷售助理表示，#BookTok已帶來相當驚人圖書銷量，尤其青少年與愛情小說銷量更是大量成長。

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