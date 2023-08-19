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美台貿易再進展…第二階段談判 包含農業、勞工與環境議題

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美台貿易再進展 已展開第二階段談判

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美台6月簽署台美21世紀貿易倡議首批協定後，美國貿易代表署表示，美台14日到18日在華府展開下一階段談判。（本報系資料照）
美台6月簽署台美21世紀貿易倡議首批協定後，美國貿易代表署表示，美台14日到18日在華府展開下一階段談判。（本報系資料照）

繼美台6月簽署台美21世紀貿易倡議首批協定後，美國貿易代表署（USTR）18日表示，美台14日到18日在華府展開下一階段談判，包含農業、勞工與環境議題；雙方官員將在未來數月內持續討論，以尋求達成共識。

駐美代表蕭美琴表示，樂見談判進行順利，感謝雙方談判代表團隊的辛勞。

USTR發布新聞稿表示，美國方面談判代表是助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin），在談判過程中，雙邊交換農業、勞工和環境等議題的談判文本，這場對談具建設性，雙邊官員在未來數月會持續討論，以尋求達成共識。

USTR表示，這些貿易磋商符合美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策。

蕭美琴和美國在台協會AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）6月1日在AIT華盛頓總部簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，涵括貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐，與中小企業等5項議題。

如今第二階段談判觸及農業、勞工和環境議題，接續還有數位貿易、標準、國營事業，以及非市場政策與做法共4項議題。

美國在台協會 蕭美琴 AIT

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