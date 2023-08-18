縮減中國大陸布局？三星電子上半年在陸銷售銳減逾四成

三星電子上半年在中國大陸的銷售比去年同期銳減逾12兆韓元（約89.5億美元），凸顯該公司正縮減在中國大陸的布局，營運設施數量和員工數量都下滑。

三星電子17日公布的半年報顯示，上半年的中國大陸銷售比一年前下滑41.5%或12.654兆韓元，降至17.808兆韓元（約132億美元），是當地銷售四年來首度減少到17兆韓元區間，占整體銷售的比重也年減4.7個百分點至21.7%。

2021年底，三星電子的中國大陸銷售占比為近30%，之後一路滑落，去年上半年為26.4%，去年底為25.8%。同時三星電子的美國銷售比率逐漸增加，在去年底為31.1%，超越中國大陸。

三星電子在中國大陸的半導體製造和銷售子公司上半年業績表現也腰斬，上海三星半導體（SSS）上半年銷售降至6.59兆韓元。

分析師認為，南韓部署薩德導彈系統引發中國大陸消費者的反韓情緒，加上中國大陸經濟重啟的效應不盡理想，拖慢當地銷售的復甦速度，而且美中角力持續帶來不確定性。