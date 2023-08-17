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Fed會議紀錄 五大重點一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
聯準會周三公布7月決策會議紀錄，表明可能還沒有結束升息。路透
聯準會周三公布7月決策會議紀錄，表明可能還沒有結束升息。路透

美國聯準會（Fed）周三公布7月25-26日決策會議紀錄，重點如下：

1、聯準會表明可能還沒有結束升息：「多數與會者持續認為，通膨存在重大上行風險，可能需要進一步收緊貨幣政策。」

2、官員注意到通膨降溫，但強調仍然「高得令人無法接受」，需進一步證據才能讓他們確信通膨正實現委員會的2%目標。

3、記錄沒有為9月下次利率決策提供明確方向，表示未來行動「應取決於整體」獲知訊息及其對前景的影響。

4、儘管聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有表決權的11位委員都同意調高利率1碼至22年來最高，但並非所有18位委員一致支持此一決議，有兩位偏好維持利率不變或者「原本可能支持此一提議」。

5、聯準會內部經濟學家預期未來兩年「失業率小幅上升」，即他們不再預測「溫和衰退」，比聯準會主席鮑爾在7月26日記者會時提供了更多細節。

聯準會 通膨 失業

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