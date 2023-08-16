快訊

日職／重返一軍首打席就是2分打點三壘打 王柏融開心笑了

不忍了！批館長造謠「想像不能當證據」 民進黨提告誹謗

共諜案松指部淪陷！空軍少校涉交付機密文件 今收押禁見

價格飆漲扛不住！印度業者稱「番茄貴到去度假」 漢堡王、麥當勞都拿掉

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
印度新德里一間Subway 7月公告暫停供應番茄。路透
印度新德里一間Subway 7月公告暫停供應番茄。路透

路透16日報導，印度通膨嚴重推升食品價格，番茄漲了4倍多，連鎖速食漢堡王宣布，印度絕大多數店面供應的漢堡及捲餅將拿掉番茄。今年稍早，印度麥當勞、Subway都做出類似宣告。

2家印度漢堡王店面貼出公告表示：「番茄也需要度假。我們無法再於我們的食物中加番茄。」印度漢堡王的官方網站寫道，餐點不再加番茄是因印度漢堡王「品質標準要求非常高」，並表示番茄很快就會回來。

路透報導，漢堡王是印度最大的連鎖餐飲店之一，在印度有近400家店面。今年稍早，印度麥當勞與Subway都已宣布多家店面的餐點不再加番茄。達美樂則採取不同策略，選擇降價吸引印度消費者，如今一個披薩可能低至0.6美元（約台幣19元），是全球最便宜的達美樂披薩。

印度迎來雨季，打亂農作物收成及供應鏈，導致番茄價格比今年初漲了四點五倍。據本周發布的7月零售通膨數據，印度蔬菜價格一年來漲了37%，洋蔥、豌豆、蒜、薑等印度家庭常用食材全都漲價。

因應供給危機，印度已開始從尼泊爾進口番茄向全國配發，社群平台貼文顯示，等著搶購番茄的人大排長龍。

印度 漢堡 披薩 麥當勞 速食

延伸閱讀

去風險效應浮現 印度將不再從中國進口手機

越捷航空激勵旅客搭機旅遊 推台灣飛越南最低台幣兩千有找

中印邊界流血衝突後…印度部署6萬重兵 防範解放軍越界

優惠碼開訂！ 漢堡王8月華堡日 連5天「免費送堡」不限量

相關新聞

日本福島核汙水排海計畫 布林肯：滿意

共同社、產經新聞等日媒及路透15、16日報導，美國國務卿布林肯15日晚間和日本外務大臣林芳正、南韓外長朴振舉行3國外長線...

烏克蘭多瑙河港口遭俄羅斯空襲 小麥期貨價格反彈

俄羅斯16日襲擊烏克蘭位於多瑙河的港口，傷及穀物設施，帶動芝加哥小麥期貨價格盤中上漲1.3%。

印度番茄貴到「去度假」 漢堡王、麥當勞都拿掉番茄

路透16日報導，印度通膨嚴重推升食品價格，番茄漲了4倍多，連鎖速食店漢堡王宣布，印度絕大多數店面供應的漢堡及捲餅將拿掉番...

能源價格下滑 英國7月通膨率降至7%以下

英國今天公布的數據顯示，在能源價格下滑的情況下，7月通膨率大幅降至7%以下，符合經濟學家的預期

葉倫：通膨削減法一周年大豐收 增強美國經濟機會與韌性

美國財政部長葉倫16日投書華爾街日報（WSJ）指出，一年前，「通膨削減法」（IRA）獲美國總統拜登簽署，成為法律，堪稱美...

本周剛降Model Y 特斯拉在大陸又對Model S和X降價

特斯拉又宣布在中國大陸調降電動車售價，是三天來二度降價，引發車市掀起價格戰的疑慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦