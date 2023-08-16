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英特爾可擴充處理器投入商用 合作夥伴雲達入列

中央社／ 台北16日電
英特爾。路透
英特爾。路透

英特爾今年2月在世界行動通訊大會（MWC 2023）發表具整合加速功能的第4代Intel Xeon可擴充處理器，今天宣布正式投入商業部署，合作夥伴包括代工廠廣達旗下雲端供應商雲達科技。

英特爾網路與邊緣運算事業群副總裁暨無線接取網路事業部總經理羅德里格斯（Cristina Rodriguez）透過新聞稿表示，具備Intel vRAN Boost的第4代IntelXeon可擴充處理器與前一代相比，可提供最高2倍的虛擬無線接取網路（vRAN）容量，額外節省約20%的運算功耗。

羅德里格斯說，英特爾與眾多生態系合作夥伴在工程方面努力超過1年，才有今天投入商業市場的成果，並獲得數個大型行動營運商的正面回饋。

英特爾合作夥伴包括AWS、Canonical、Capgemini、Dell Technologies、Ericsson、Google Cloud、HewlettPackard Enterprise、Mavenir、Microsoft Azure、QuantaCloud Technology（雲達）、Radisys、RakutenSymphony、Red Hat、Samsung、Supermicro、WindRiver以及VMware。

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