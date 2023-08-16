英特爾可擴充處理器投入商用 合作夥伴雲達入列

美味多汁的漢堡排是日本代表性的洋食（西式食物）。研究指出，日本人吃漢堡排是受到戰後駐日美軍的影響，不過當時一般人吃不起牛、豬絞肉，用的是進口的廉價羊肉或馬肉，以前的漢堡排實在稱不上是美食。

2023-08-16 11:30