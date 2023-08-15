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中國晉升全球最大船東國 船舶總噸位首度超越希臘、多了1噸
彭博資訊報導，世界第2大經濟體中國首度超越希臘，成為全球最大船東國，在全球貨物與原材料運送的地位更加不可動搖。
航運及海工研究諮詢公司克拉克森（Clarksons Research）最新研究數據顯示，中國公司目前擁有的船舶總噸位超過世上任何一個國家，比自2013年起一直高居首位的希臘多出1噸。
一方面，中國仰賴全球進口的原材料來滿足龐大市場需求，另一方面，中國也是主要的成品出口國，通常透過貨櫃運送至世界各地。
另外，報告指出，中國在大宗貨物和貨櫃航運市場中均處於領先地位。
儘管中國在總噸位上是最大船東國，但在更重要的指標載重噸位上仍屈居希臘之後。
總噸位已船舶內部容積為準，載重噸位則計算船舶能載運的貨物重量。
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