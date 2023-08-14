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鐵籠格鬥不了了之？祖克柏喊話「該散場了」暗示馬斯克沒當真

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
全球知名科技富豪，52歲特斯拉創辦人馬斯克與39歲Meta創辦人祖克柏6月在網路約戰，同意進行「鐵籠格鬥」一較高下，意外引發熱烈討論。現在，祖克伯喊話吃瓜民眾「該散場了」。美聯社
全球知名科技富豪，52歲特斯拉創辦人馬斯克與39歲Meta創辦人祖克柏6月在網路約戰，同意進行「鐵籠格鬥」一較高下，意外引發熱烈討論。現在，祖克伯喊話吃瓜民眾「該散場了」。美聯社

彭博資訊報導，全球知名科技富豪，52歲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）與39歲Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）6月在網路約戰，同意進行「鐵籠格鬥」（cage fight）一較高下，意外引發熱烈討論。現在，祖克伯喊話吃瓜民眾「該散場了」。

祖克柏13日於Threads發文，「如果馬斯克對日期和比賽是認真的，他知道怎麼聯絡我。否則，是散場了，」後續更補槍，「我只專注在認真對待格鬥的人身上。」

Meta於7月推出Threads，讓使用者發布短文字貼文，當周即使用者數量隨即突破1億人。然而，Threads和X平台（前推特）用法大同小異，使得馬斯克和祖克柏間的較勁意味更形加劇。

世界首富馬斯克連續幾周大談和祖克柏間的格鬥，上周卻又發文將接受頸部和背部的核磁共振檢查，可能需要動手術。

馬斯克 祖克柏 Threads

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