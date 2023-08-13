比佛利山莊貴婦穿它上瑜伽課、在街上趴趴走！Alo Yoga為何打敗Lululemon成名流最愛？

摘要 1. 美國瑜伽褲品牌Alo 2022年營收估計超過10億美元，2年內成長4倍。 2. 它就像是「炫耀版」的Lululemon，讓瑜伽服的舞台，從教室延展到大街（Studio-to-Street）。雖以健身為名，但更意在炫耀身材、時尚品味、與身分象徵，讓顧客無時無刻都想把它穿在身上。 3. 由於品牌形象更潮，又容易穿搭，也讓更多名人穿它在街上趴趴走，最好再被狗仔拍到，就是影響力極強的廣告。

你印象中的高價瑜伽褲，就只有一家Lululemon？一家新的奢侈健身服飾品牌，正在快速崛起，成為歐美Z世代的新寵！

它，是2007年成立的美國瑜伽服品牌Alo。

「身穿光澤感的Alo米色緊身褲、Alo運動bra，腳蹬小白鞋加澎澎白襪，脖子掛上一條金色鎖鍊式項鍊，」這套裝扮，是《華爾街日報》眼中，最能代表2023年的時尚穿搭。

Alo 2020年營收僅2億美元，疫情推波助瀾休閒風之下，到了2022年估計已超過10億美元，等於在2年內足足成長了4倍。

它6月時宣布，將從起家的電商，大舉反攻實體店面。今年將以每週一間的速度，將美國門市從40幾間擴張到百間，還將越洋插旗倫敦和巴黎。

憑什麼Alo能在短時間內，成為最有資格威脅實體霸主，年營收逾80億美元Lululemon帝國的新興品牌？

原因在於，它就像是「炫耀版」的Lululemon，讓瑜伽服的舞台，從教室延展到大街（Studio-to-Street）。雖以健身為名，但更意在炫耀身材、時尚品味、與身分象徵，讓顧客無時無刻都想把它穿在身上。

比起Lulu，它更加打造奢侈名牌體驗，切合安靜時尚的低調「炫富」。價格與對手不相上下，一件瑜伽褲就超過新台幣3千元。即使Logo不大，但布料的光澤感，讓明眼人一眼就能認出它。

門市更直接名為「聖殿（Sanctuaries）」，不只像Lululemon提供課程，更在呈現最潮的健身氛圍。每當Alo「信徒」來訪，喝的是時下健身最前線的康普茶、綠拿鐵。

尤其Alo信徒，會特地安排行程，參觀Alo體驗型門市。例如，男友帶著27歲的哈蕾兒（Kayla Harrell）前往「聖殿」約會購物，一出手就為她埋單了600美元（約合新台幣1萬8千元）。

它與名人結合得更深，打造少數鐵粉的限定尊榮感。

例如，歌手小賈斯汀的妻子、模特兒海莉比伯（Hailey Bieber）被拍到，穿著有光澤感的米色Alo緊身褲和運動內衣；其他街拍明星珍娜（Kendall Jenner）、哈蒂德（Bella Hadid）也時常被拍到穿著Alo的衣服。

它位於洛杉磯的總部，只有員工、受邀鐵粉、名人能夠使用。以最前衛的健康設備為號召，包括冷凍浴浴缸、紅外線桑拿室。它還採用邀請制，舉辦一年一度、為期一週的大會活動，只有受邀的人可以參加慶祝活動、私人健身課。

它的野心不只止步在瑜伽服，更志在成為隨時穿上街的「健身潮服」。服裝剪裁除了舒適，更強調凹凸有致的身材曲線，穿上它不只為了運動，更是為了「炫腹」，大方展示健身之後的成果。

「以前，我我會穿Lululemon，但它的衣服只是瑜伽褲和上衣，沒那麼可愛，」哈蕾兒告訴《華爾街日報》，相比之下，她會穿Alo的網球裙和運動內衣外出，甚至約會、參加活動時也會穿。

《華爾街日報》記者薩特蘭（Rory Satran）也坦承，雖然她同時有Lululemon和Alo的衣服，兩者的舒適、耐用程度都很好，但她更常在日常生活中選擇穿Alo。

由於品牌形象更潮，又容易穿搭，也讓更多名人穿它在街上趴趴走，最好再被狗仔拍到，就是影響力極強的廣告。

「它是一個聲望品牌，指的是長相好看的網紅吸引其他人去購買商品，這是現代很大的一個吸力，」市場研究公司Insider Intelligence分析師利普斯曼（Andrew Lipsman）表示。

身為數位原生品牌，在2021年，Alo曾透露高達9成營收來自電商銷售、以及顧客訂閱線上課程方案。它持續投資數位領域，貫徹潮感，更能夠吸引數位原生的Z世代年輕人。

《Fitt Insider》指出，多達5500萬玩家，拜訪它2022年在遊戲平台Roblox上推出的虛擬健身小島。小島上一樣有虛擬聖殿，參加虛擬瑜伽課程，收集虛擬瑜伽姿勢。Alo網站也接受加密貨幣作為付款方式。

消費者也許不能天天造訪門市，但「數位媒體體驗，是建立忠誠度的重要方式之一，因為人們每天都可以與品牌互動，」利普斯曼指出，這也是Alo搶市的優勢之一。

但，Alo不只享受對手替自己種的樹，也正在樹立差異化風格。「Lululemon為其他公司創造機會，但Alo 無疑開始憑藉自己的實力，成為一個強大的品牌。」利普斯曼表示。

資料來源：華爾街日報、商業內幕、Fitt Insider、富比世

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