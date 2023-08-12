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AI晶片股太誘人？「金融巨鱷」索羅斯反AI 卻大買Nvidia、AMD股票

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
最新申報文件顯示，億萬富豪索羅斯已大舉買進AI概念股，包括輝達、超微和微軟。圖／路透
最新申報文件顯示，億萬富豪索羅斯已大舉買進AI概念股，包括輝達、超微和微軟。圖／路透

申報文件顯示，億萬富豪索羅斯（George Soros）已大買人工智慧（AI）晶片股，並加碼買進網路資安股，但同時拋售一些大型雲端軟體股。

這份11日呈交美國證管會（SEC）的季末申報文件顯示，索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）揭露新增25萬股超微（AMD股票投資部位，同時買進1萬股輝達（Nvidia）股票。索羅斯也買進1萬股微軟（Microsoft）股票；微軟是AI聊天機器人開發商OpenAI的大股東，正大手筆投資生成式AI技術。

MarketWatch報導，今年初夏時，索羅斯曾寫道：「直覺上，我反對AI，但我不曉得如何能阻止它。」

索羅斯還出清持有的17萬股Salesforce持股，並且賣光38,500股Snowflake股票。

此外，索羅斯加碼買進網路安全公司Cloudflare股票，持股增加200%至60萬股；增持Okta股票94%至97.1萬股；增持Rapid7股票105%至820萬股。

其他持股變動包括：亞馬遜持股增持8.9%至超過76.9萬股，但減持沃爾瑪、Netflix和高盛。

索羅斯 美國 AI AMD NVIDIA 股票

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