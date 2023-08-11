「女股神」伍德旗下基金 再賣特斯拉、Nvidia持股

財經網站MarketWatch報導，方舟投資創辦人「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下兩檔基金10日進一步拋售特斯拉股票，延續數月來減碼的趨勢。

方舟官網每日揭露的交易資訊顯示，方舟創新ETF（代碼ARKK）10日脫售72,631股的特斯拉持股，同日方舟自動化技術與機器人ETF也賣出3,794股。根據特斯拉10日收盤股價245.34美元計算，這批售出的股票價值1,880萬美元。

今年來，方舟基金一直間歇性地脫售特斯拉持股，包括在6月和7月的不同時點都有減碼動作。

最新揭露資訊顯示，方舟旗下ETF也在10日同步賣出其他熱門科技股。自動化技術與機器人ETF脫售2,487股的輝達（Nvidia）股票，方舟基因革命ETF（代碼ARKG）減碼7,411股。這些賣出的輝達股票，以10日收盤價423.88美元計算，價值達420萬美元。

同時，自動化技術與機器人ETF賣了8,153股Google母公司Alphabet的股票，方舟太空探索與創新ETF（ARKX）售出 2,286股。售股價值以10日Alphabet C股收盤價130.21美元計算，價值達140萬美元。