2011歐債危機重演？德國經濟懨懨 遲早逼ECB降息

歐洲經濟再度亮起紅燈，但這一回，壞消息並不是來自於希臘、義大利或往年頻頻出狀況的所謂「歐豬國家」，而是歐元區內最大經濟體與通常的成長火車頭德國。

路透指出，德國經濟正遭遇三重逆風：對主要貿易夥伴中國大陸的出口下滑、大型製造業和營建業景氣沉淪，奠基於俄羅斯便宜燃料的商業模式也恐怕難以為繼。

德國經濟出狀況，可能拖累整個歐元區陷入衰退，粉碎歐洲央行（ECB）期盼的「軟著陸」情景，亦即溫和成長伴隨通膨降溫。

意識到這個威脅，ECB已不得不改變語調，從原先排除這波猛烈的升息循環將停頓的可能性，轉為公開談論暫停升息議題，或許最快下個月就會付諸行動。

德國帶衰歐洲經濟 與2011歐債危機情況同中有異

市場甚至揣測，ECB局部撤回升息是遲早的事，就像2011年上一波緊縮循環那般，當時希臘、葡萄牙、愛爾蘭、西班牙和塞浦路斯債務危機連環爆，拖累歐洲陷入普遍的經濟衰退，就逼得ECB不得不反手降息，在2011年11月至2012年7月間共三度調降利率。

倫敦商學院經濟學教授波特斯說：「2011年的情況和現在有些相似處，都出現重大的供應震撼，顯然通膨將會歷時短暫。」

有別於昔日，今日歐洲問題的震央不在南歐諸國，而在德國，這讓許多評論家把「歐洲病夫」一詞重新搬出來用。相當諷刺，因為此稱號是俄羅斯沙皇尼古拉一世所創，用來形容19世紀的鄂圖曼帝國，而當前德國陷入的逆境也多半源自於俄羅斯。在俄烏戰爭爆發前，德國能源有三分之一仰賴俄羅斯供應，但俄羅斯入侵烏克蘭阻斷了那些便宜燃料的進口。

另一問題由來已久：德國深深依賴出口驅動經濟成長，多年來投資不足，又遭遇勞工短缺問題。

德國商銀（Commerzbank）經濟學家索文說：「如果政府不採取果決行動，德國可能仍會在歐元區成長排名中墊底。」

第三個問題可追溯至貨幣政策緊縮。ECB為了壓制去年一度竄升到二位數的通膨率，已大幅提高利率，給經濟景氣大潑冷水。借貸成本升高對製造業傷害尤深，因為這些業者仰賴投資，而歐元區內沒有任一國的工業規模比德國還大。

波特斯說：「只因德國陷入困境，就放寬貨幣政策，將是不智之舉；但若是繼續緊縮，可能平添總體經濟壓力，讓個體經濟層級承受的壓力更大，加深整體經濟困境。」

換言之，這讓ECB陷入困窘的處境：必須在目睹確鑿證據顯示核心通膨持續降溫之前，就考慮終結緊縮循環。

ING Research首席全球總經研究主管布澤斯基說：「ECB犯了一個明顯錯誤，就是太強調基礎通膨了。現在的風險是，他們升息已升過頭。」