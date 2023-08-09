華爾街因員工使用WhatsApp、簡訊溝通受罰超過25億美元

富國銀行（Wells Fargo）和法國巴黎銀行（BNP Paribas）等金融機構將為員工透過WhatsApp等非正式的通訊管道與個人簡訊、電郵來溝通工作事務而受罰，迄今為止，這類總罰金超過25億美元，這是美國監管機構打擊華爾街維護通訊紀錄不力的行動。

美國證管會（SEC）8日表示，富國銀行同意向SEC支付1.25億美元、法國巴黎銀行將支付3,500萬美元。此外，據商品期貨交易委員會（CFTC）表示，這兩家銀行還分別因衍生品經紀商的類似違規行為而被罰款7,500萬美元。

總計來說，CFTC在8日宣布2.66億美元的罰款，SEC則表示企業同意支付2.89億美元。迄今為止，監管部門因為這類即時通訊而開出的罰單總計超過25億美元，成為美國過去十年最大的金融執法行動之一。

美國監管機構起初檢視交易機構使用聊天軟體的行為，後來檢視範圍擴大至所有使用這類通訊工具、未合適留存通訊紀錄的金融領域。避險基金和私募股權業者也因不當使用個人通訊軟體而遭到調查。

富國銀行發言人凱特（Laurie Kight）在聲明中表示，公司很高興此事獲得解決。法國巴黎銀行不予置評。

其他周二同意達成和解的公司包括蒙特婁銀行（BMO）、瑞穗金融集團和法國興業銀行。

蒙特婁銀行一位發言人說，公司「近年來大大改善遵守法規的程序」，很高興調查獲得解決。瑞穗、法國興業銀行等銀行未予置評。

SEC官員表示，他們知道其他沒有遵守規定的企業。SEC執法部門主管格魯瓦爾說：「還沒有做到的企業有三個辦法：自行回報、合作與補救。」「如果照做，結果會比等著我們找上門來得好。」