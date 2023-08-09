快訊

惠譽降評美債 真的戳破美國財政風光假象？

MLB／紅襪DFA張育成 教頭點出現實不忘優點：會有球隊喜歡

馬斯克認為「X」品牌價值 比收購Twitter花費1.4兆的10倍還高

華爾街因員工使用WhatsApp、簡訊溝通受罰超過25億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
華爾街金融機構為員工使用WhatsApp等非正式的通訊管道與個人簡訊、電郵來溝通工作事務而受罰，迄今為止，這類總罰金超過25億美元。路透
華爾街金融機構為員工使用WhatsApp等非正式的通訊管道與個人簡訊、電郵來溝通工作事務而受罰，迄今為止，這類總罰金超過25億美元。路透

富國銀行（Wells Fargo）和法國巴黎銀行（BNP Paribas）等金融機構將為員工透過WhatsApp等非正式的通訊管道與個人簡訊、電郵來溝通工作事務而受罰，迄今為止，這類總罰金超過25億美元，這是美國監管機構打擊華爾街維護通訊紀錄不力的行動。

美國證管會（SEC）8日表示，富國銀行同意向SEC支付1.25億美元、法國巴黎銀行將支付3,500萬美元。此外，據商品期貨交易委員會（CFTC）表示，這兩家銀行還分別因衍生品經紀商的類似違規行為而被罰款7,500萬美元。

總計來說，CFTC在8日宣布2.66億美元的罰款，SEC則表示企業同意支付2.89億美元。迄今為止，監管部門因為這類即時通訊而開出的罰單總計超過25億美元，成為美國過去十年最大的金融執法行動之一。

美國監管機構起初檢視交易機構使用聊天軟體的行為，後來檢視範圍擴大至所有使用這類通訊工具、未合適留存通訊紀錄的金融領域。避險基金和私募股權業者也因不當使用個人通訊軟體而遭到調查。

富國銀行發言人凱特（Laurie Kight）在聲明中表示，公司很高興此事獲得解決。法國巴黎銀行不予置評。

其他周二同意達成和解的公司包括蒙特婁銀行（BMO）、瑞穗金融集團和法國興業銀行。

蒙特婁銀行一位發言人說，公司「近年來大大改善遵守法規的程序」，很高興調查獲得解決。瑞穗、法國興業銀行等銀行未予置評。

SEC官員表示，他們知道其他沒有遵守規定的企業。SEC執法部門主管格魯瓦爾說：「還沒有做到的企業有三個辦法：自行回報、合作與補救。」「如果照做，結果會比等著我們找上門來得好。」

華爾街 WhatsApp

延伸閱讀

8/9【早晨財經速解讀】 AI救了台股?七月資通出口創史高!華爾街投降轉多 消費衰退才開始?

銀行評級調降 道指跌158點

NBA巨星柯瑞代言的「這家運動品牌」 上季營收優於預期

華爾街商品多頭總司令要退休了 高盛柯里愛提超級周期

相關新聞

華爾街因員工使用WhatsApp、簡訊溝通受罰超過25億美元

富國銀行（Wells Fargo）和法國巴黎銀行（BNP Paribas）等金融機構將為員工透過WhatsApp等非正式...

費半收黑 台積電ADR重挫近2% 日月光聯電跌幅更重

台股ADR周二（8日）多數重挫，隨費城半導體大跌逾1%而收黑，台積電ADR收盤下跌近2%，換算為台幣為每股601.16元...

領英退出 美國之音：西方社交媒體在中國終成絕響

微軟旗下的社群求職平台領英（LinkedIn）9日關閉精簡版應用程式領英職場（InCareers），退出耕耘九年多的中國...

美元走升 陸貿易數據不佳 澳紐幣走貶

美元周二（8日）走升，獲得避險買盤，此前一連串令人失望的中國大陸易數據打擊了人民幣、澳幣和紐元，歐洲風險敏感貨幣也因全球...

批侵犯臉書用戶隱私 挪威槓上Meta每天罰逾300萬

挪威資料保護局7日宣布，因持續侵犯用戶隱私，自8月14日起，將對臉書母公司Meta Platforms每天處以100萬挪威克朗（約新台幣312萬元）的罰款。這項決策的實施可能擴大到其他歐洲地區。

Nvidia推速度更快超級晶片GH200鞏固AI霸權 想甩開AMD

輝達（Nvidia）周二在洛杉磯舉辦的《計算機圖形交互技術頂級會議暨展覽》（SIGGRAPH）發表了一款新的AI處理器，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦