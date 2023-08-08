NBA巨星柯瑞代言的「這家運動品牌」 上季營收優於預期

運動品牌Under Armour（UA）上季營收雖下滑，但優於市場預期，激勵股價在美股開盤前漲逾2%。

UA 8日表示，截至6月的年度第1季（上季）營收年減2.4%至13.2億美元，但優於分析師預估的13億美元，因此維持今年度展望不變，仍認為全年營收將持平，或小幅增加。

如同多數服飾品牌，UA為了降低庫存，祭出大幅折扣優惠來吸引買氣。然而，該公司也和競爭對手Nike、愛迪達一樣，即便受惠於中國大陸的需求強勁復甦，但卻遭遇北美市場的需求下滑。

從地區來看，UA上季亞太地區營收增加14%至2億美元，歐洲，中東及非洲地區則成長10%至2.3億美元，拉美地區增長13%至5,570萬美元，均優於預期；北美地區則減少9.1%至8.2億美元，不如市場預期的8.4億美元。

這家總部位於巴爾的摩的公司，上季存貨總額較去年同期增加38%，攀抵13億美元，比華爾街預期的12.7億美元還高。UA高層今年稍早曾警示，改善這點的時間會比預期還久，因為庫存長期都過高。

UA上季毛利率減少60個百分點，至46.1%，主要是更大幅促銷和匯率變動的不利影響所致。

今年2月才新任的UA執行長李納茲（Stephanie Linnartz）說，國際和直接面向消費者的業務雙雙成長，抵銷了「北美充滿挑戰的消費零售環境」所帶來的影響。

她正推動的多年整頓計畫，仍處於早期階段，目標是搶攻女性服飾和鞋類、運動項目，以提振長期銷售額。她曾說，2023年將是「建立之年」，因為還在圍繞新戰略來調整管理階層。