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核能復工、風電高產 法國重回歐洲電力出口龍頭

中央社／ 巴黎8日專電
2022年法國核能反應爐過半數緊急關閉維修，40年來首次需要進口電力。路透社
2022年法國核能反應爐過半數緊急關閉維修，40年來首次需要進口電力。路透社

2022年法國核能反應爐過半數緊急關閉維修，40年來首次需要進口電力。如今反應爐紛紛復工，加上再生能源全速運轉，使法國重新奪回歐洲最大電力出口國寶座。

經過2022年痛苦的電力緊缺後，法國危機正式翻篇。根據挪威電力市場集團Montel的EnAppSys能源平台最新報告，法國2023年第一季重回歐洲最大電力出口國寶座。上半年法國淨出口總量上升至17.6百萬兆瓦時（TWh），主要對象為英國和義大利。

2022年，法國40年來第一次淪為電力進口國，產量為負16百萬兆瓦，導致法國電力集團（EDF）年度損失高達破紀錄的179億歐元（約新台幣6248億元）。

缺電除了去年2月俄羅斯入侵烏克蘭，天然氣供應被俄國切斷外，主要原因是56座核能反應爐中，竟有32座因腐蝕緊急維修而關閉，當時也引發法國對於核能供電穩定性的討論。

所幸從今年初起，核能反應爐紛紛復工，使法國擺脫「負能量」，重回出口國之列。

EnAppSys負責人赫爾曼（Harreman）說，「法國核資產可用比例上升」，使法國出口逐步增加。法國市場價格回穩後，就開始出口。然而他也表示，現階段產量仍比平常低10至15%。

數個核反應爐重新啟動，目前有半數核反應爐都在運作中。此外，太陽能發電與風力發電等再生能源蓬勃發展。尤其是風力發電，法媒指出，近月法國風強，風力發電全速運轉，高產能也協助法國重回歐洲龍頭寶座。

電力供應商獲得風電最低保證價格，預計法國市場電價短期內將持續下降。全球顧問公司Sia Partners能源與產業專家布雷納克（Pierre-Louis Brenac）今天在BFM財經台（BFM Business）上表示，「法國電價比鄰國低了15到25%」。

但他也強調還不能高興太早，法國有去工業化傾向，工業用電低於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，加上暑假許多法國人出國度假，都讓用電量大減，因此能有足夠電力出口。今年冬天的供電不容掉以輕心。

費加洛報（Le Figaro）昨天指出，在法國重回龍頭之前，歐洲最大出口國是瑞典，瑞典目前出口仍穩定，居第二。

西班牙則超越德國成為歐洲第三出口國。德國出口從9.2驟跌至0.6百萬兆瓦，原因是德國今年4月關閉最後3座核電廠，走入廢核，而再生能源產能卻未跟上。

法國輿論普遍支持核能，將核能視為去碳能源的未來。因此費加洛報認為，德國的案例提醒了核能對法國乃至歐洲國家的重要性。

法國 核能 供電

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