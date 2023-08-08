油價飆 美通膨恐回升

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國汽油價格反彈到九個月來高點，主因沙烏地阿拉伯等國進一步減產，使今年夏天國際原油價格強勁反彈20%，且油市重新預期今年內國際油價可能漲到每桶100美元。油價上漲可能使美國通膨率止降回升，令拜登政府高度憂慮。

國際油價7日在紐約早盤走低，布蘭特報每桶85.6美元，但五周來已漲近15%，穩守在近九個月高點附近；西德州也已回升到80美元之上，7日在紐約早盤報82.3美元。分析師指出，美國已經大量提取戰略石油庫存，因此白宮沒有多少方法可以抑制這波油價回升。

美國汽油價格7月反彈近10%，達每加侖3.83美元；柴油價格也同步上漲，對工業及農業部門造成衝擊。

Enverus顧問公司預測，由於全球石油需求回升，且供給成長無力，年底前油價將重登100美元大關。拉皮丹能源顧問集團主管麥克納利表示，「白宮處於高度恐慌狀態，由於油價上漲將衝擊消費者信心，並打擊現任總統的支持度，對拜登造成一大威脅」。

白宮官員表示，政府正密切監視汽油價格動向；但也強調目前每加侖汽油價格仍比去年夏天時便宜1美元。

沙國上周宣布，現行日產量減少100萬桶的措施將持續到9月底，且不排除延長更久，甚至更進一步減產。國際能源總署也警告，未來幾個月油市將非常吃緊。

國際油價 美國 白宮

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