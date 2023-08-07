為進行整頓…路透曝瑞信本周起大砍香港投行 僅留20人
路透引述兩名消息人士報導，瑞銀（UBS）為了整併瑞信（Credit Suisse），從本周起將裁撤瑞信約八成駐香港的投資銀行員工。
消息人士說，瑞信在香港的100名投資銀行員工中，將只會留下約20人。香港是瑞信在亞洲聘有最多投資銀行員工的重鎮。
瑞信與瑞銀不願對此置評。
瑞銀在6月時完成收購瑞信，早在交易案宣布時，瑞銀就已表明要降低瑞信投資銀行事業的風險。
為了進行整頓，瑞銀上周對瑞信在紐約的投資銀行裁員。消息人士還對路透表示，瑞銀也已決定要關閉瑞信在休士頓的辦公室。
市場人士預期，瑞銀在本月稍後將提出有關整併瑞信的更多計畫細節。內部人士與分析師指出，瑞銀可能尋求讓集團整併後全球人力縮減約三分之一。在收購瑞信後，瑞銀的人力已經增加至約12萬人，瑞銀目標最終縮減約30%，目標未來幾年將節省約60億美元人力成本。
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