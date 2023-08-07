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美國油價 攀九個月高點

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的減產措施帶動國際油價夏季大漲20%，美國汽油價格也衝上九個月高點，引發白宮警戒，擔心可能衝擊總統拜登明年尋求連任的選情。

美國汽油平均價格過去一個月來上漲近10%，漲至每加侖3.83美元，比拜登去年1月就職之初高了60%。

華府顧問機構Rapidan能源集團主管麥克納利說：「白宮陷入全面恐慌模式，油價上漲會威脅所有現任總統（選情），因為會衝擊消費者信心和支持率。」

白宮官員則表示，當局持續密切關注汽油價格，但也說「別忘了，價格仍比去年夏季的高峰低了1美元以上。」

拜登正大力宣傳「拜登經濟學」達成通膨趨緩和空前就業的績效，市場也日益期望聯準會（Fed）能經濟軟著陸，但美國汽油價格回升，包含對工業與農業關鍵的柴油，也讓共和黨找到攻擊目標，批評拜登「對美國能源開戰」，若汽油價格繼續上漲，共和黨可能繼續抓著猛打。

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