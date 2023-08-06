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真的要打？馬斯克：和祖克柏的鐵籠格鬥將在X平台直播

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
馬斯克發文表示，將直播與祖克柏的鐵籠格鬥大戰。畫面擷自X
馬斯克發文表示，將直播與祖克柏的鐵籠格鬥大戰。畫面擷自X

前身為推特的X平台老闆馬斯克表示，他與Meta執行長祖克柏的鐵籠格鬥大賽，將在X平台串流直播，所得將捐給退伍軍人慈善機構。

路透報導，馬斯克6日上午在X上發文說：「祖克柏v馬斯克之戰將在X平台直播，所有收入將捐給退役軍人慈善機構。」他稍早還發文說，他「一整天都在練舉重，為出戰做準備。」他說自己沒空健身，所以把舉重器材帶到辦公室。

馬斯克在被X用戶問到要怎麼要和祖克柏對決時，回答說：「這是文明形式的戰役，男人熱愛戰爭。」他6月20日發文說，準備和祖克柏展開鐵籠格鬥，引發全球矚目。

祖克柏日前Instagram的限時動態，貼上他與妻子普莉希拉・陳的對話。他告訴妻子，自己在後院放了八角格鬥籠，似乎是為了與馬斯克對決備戰。

馬斯克 祖克柏 X

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