美股三大指數續漲 財報推動標普指數連續五個月上漲

美股三大指數在7月最後一個交易日繼續上漲，標普500指數連續五個月上漲，受益於企業獲利好轉，投資人寄望美國經濟能夠實現軟著陸。

標普500指數上漲6.73點，漲幅0.2%，報4,588.96點，距離2022年1月4日創下的盤中歷史新高僅不到5%；道瓊工業指數上漲100.24點，漲幅0.3%，收在35,559.53點；那斯達克綜合指數上漲29.37點，漲幅0.2%，報14,346.02點。

標普500指數本月上漲3.1%，那斯達克綜合指數上漲4%。道瓊工業指數本月上漲3.3%。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield說：「(今天)沒有任何有實質的動能，你會發現市場處於一種按兵不動的狀態，可能是因為最近會有太多事情要發生。」

花旗集團將標普500指數2023年底和2024年中的目標價分別上調至4,600點和5,000點，反映實現軟著陸的可能性升高。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比周一表示，聯準會（Fed）在降低通膨而不導致經濟衰退方面「保持了很好的平衡」，隨著9月臨近，Fed將觀察數據，以判斷是否適宜進一步收緊貨幣政策。

標普500指數的11大類股中有八個上漲，能源股領漲，漲幅為2%，反映油價上漲。

安森美半導體(On Semiconductor)跳漲2.5%，該晶片製造商公布的第3季業績展望高於市場預期。

嬌生大跌4.0%打壓道瓊工業指數，美國法官駁回了該製藥商為解決數萬起爽身粉產品訴訟所作的第二次嘗試。

Adobe漲3.3%，摩根士丹利將該公司的評級上調至「增持」。

Zions Bancorporation NA (ZION)等地區性銀行股的上漲推動KBW納斯達克地區銀行指數本月上漲18.3%，創下2016年11月以來的最大單月漲幅。這些股票在今年較早遭受重創，當時矽谷銀行（SVB）倒閉引發了一場銀行業危機，加劇了投資人對即經濟衰退即將到來的疑慮。

能源股大幅走高，Schlumberger和哈里伯頓(Halliburton )等公司的股票本月漲幅均在18%左右。與此同時，科技股繼續走高，推動納斯達克指數今年累計上漲37%，根據道瓊市場數據自1970年代以來的數據，這是有記錄以來截至7月那斯達克漲幅強于道瓊指數度最大的一年。道指今年迄今累計上漲7.3%。

美國10年期美國公債殖利率周一升至3.956%，7月已連續三個月攀升。