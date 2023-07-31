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蘋果財報將出爐 聚焦營收獲利

聯合報／ 編譯陳苓／綜合報導

蘋果預定美西時間八月三日下午一時卅分（台北時間四日清晨四時卅分）公布上季財報，外界預料獲利將連續第三季持平或下滑，整體營收iPhone銷售年增率也將減少，但是投資人主要聚焦於在蘋果預定九月將發表新款iPhone（暫稱iPhone 15）之際，本季獲利與營收成長能否轉正。

彭博資訊預測，蘋果上季每股盈餘將持平為一點二美元，整體營收衰退百分之一點七至八一五點三億美元，產品銷售將下滑百分之四，其中iPhone銷售量的減幅更大，營業利益率將下滑至百分之廿七點七，但服務營收將成長百分之六到二○七億美元。

蘋果股價今表現奇佳，七月廿八日為止已大漲百分之五十點七，當天收在一九五點八三美元，歷來收盤新高。

Jefferies分析師烏克維茲指出，蘋果股價的兩大重要推手是iPhone與服務，明年初混合實境頭盔Apple Vision Pro開賣後，狀況也許會改變；他給予蘋果買進評等，目標價二二五美元。D.A.Davidson分析師佛特看法較為保守，他認為蘋果股價漲過頭，給予中立評等，目標價一八五美元。

蘋果 iPhone 營收

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