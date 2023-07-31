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布蘭特原油期貨 每桶上看90美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

由於跡象顯示全球石油供應將持續緊縮，國際油價連五周收紅，倫敦布蘭特原油期貨更一度衝破每桶85美元大關，為兩個多月來首見。分析師大多樂觀看好國際油價將續揚，瑞銀更預測布蘭特油價在未來幾個月將漲至每桶85~90美元。

布蘭特原油9月期貨上周累計漲4.8%，收在每桶84.99美元，28日更一度漲到85.21美元，為4月14日來首度漲破85美元。西德州中級原油9月期貨上周也漲4.6%，報每桶80.58美元。

國際油價上漲的原因之一是需求預期升高。美國第2季經濟成長率超乎預期，提高了經濟將能「軟著陸」的希望，中國大陸也承諾加碼刺激經濟。在供應面，美國頁岩油井持續減少，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）也持續減產。

瑞銀分析師史陶諾沃指出，從基本面看，最近的價格漲勢主要受OPEC+自願減產的拉抬，隨著沙烏地阿拉伯每日額外減產100萬桶措施生效，油市可能會更緊俏，預估布蘭特油將在未來幾個月升至每桶85~90美元。

國際能源論壇也指出，OPEC+持續縮減供應，將帶給油價更多上漲壓力。美銀大宗商品部門主管布蘭契認為，各國央行升息行動放緩，油價仍有大漲的空間，特別是全球石油庫存已降至人們還沒準備好的水準。

布蘭契說，在全球經濟減緩之際，沙國不太可能大幅增產，以避免累積庫存，因此變數在俄羅斯原油出口，這能推動布蘭特油價漲破每桶90美元。

國際油價 石油

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