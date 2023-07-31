熱浪強襲 打擊全球減碳

北半球最近的創紀錄熱浪，讓「化石燃料」成為大贏家，因為民眾更依賴冷氣，帶動燃燒天然氣發電的需求大增。

標普商品透視公司的數據顯示，美國7月最後一周的每日天然氣消耗量屢創新高，近日可能再刷新紀錄。華盛頓郵報分析，這股趨勢顯示，酷熱已重挫美國等國分階段淘汰化石燃料的努力，而化石燃料正是造成氣候變遷和更嚴酷熱浪的主因。

儘管可再生能源基建增加，但全球電網仍高度仰賴天然氣和煤炭發電，供應空調運轉，卻反而造成更多溫室氣體排放。

全球各地的問題勢將加重，國際能源總署（IEA）上周表示，隨著能源需求驟增和開發中國家的溫室氣體逸散，空調使用需求預料逐年增加，但住在全球最熱地區的28億人，只有10%居民有空調可用，預示潛在的「惡性循環」。

IEA已指出，去年全球約20%的二氧化碳排放量增加，來自極端氣候影響下的能源需求，而美國和中國大陸今年排碳量未減少的主因，便是夏季熱浪。IEA表示，今年上半年的全球煤炭需求年增1.5%，需求是會減少還是創紀錄，仍取決於天候。