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巴西可能降息 三年首見

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

隨著通膨降溫和經濟動能減弱，巴西央行預料本周三（8月2日）將降息1碼，為三年來首見，正式啟動貨幣寬鬆循環。

路透報導，巴西央行之前為了對抗通膨，而累計升息11.75個百分點（47碼）後，去年9月來一直把基準利率維持在13.75%，這已引發總統魯拉的抨擊。

路透訪調46位經濟學家的結果顯示，36人預期巴西央行8月2日將降息1碼，其餘10人則預期會降息2碼。

ASA投資公司分析師柯斯塔表示：「我們認為，由於長期通膨率持續未降至回官方目標、核心通膨率居高不下，以及勞動市場仍舊熱絡，央行一開始的行動將十分謹慎。」

相較下，巴西公債殖利率曲線所反映出的預期，顯示降息2碼的機率有60%，降幅不到2碼的機率為40%。巴西在6月中為止的過去一年消費者通膨率減緩至3.19%，低於市場預測，也低於央行今年官方的3.25%目標值，但之後因為基期效應減退，消費者通膨率預料將回升。

巴西財長哈達德近日受訪時也表示，目前有許多降息空間。他說，雖然通膨已經達到目標，但巴西經濟正在放緩；政府收入已受到高利率的負面影響，現在該是調整財政和貨幣政策的時候，問題在於要降息多少。

通膨 巴西

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