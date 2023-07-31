巴菲特 逢低掃貨油氣股

有「股神」稱號的波克夏（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特今年來持續加碼投資化石燃料，包括增持西方石油公司股票等。專家認為，當前的「環境、社會和公司治理」（ESG）風潮、以及化石燃料需求可能減少等憂慮，正在壓低石油和天然氣類股的價格，給了巴菲特逢低買進的機會。

波克夏日前斥資33億美元，增持美國馬里蘭州液化天然氣（LNG）出口站Cove Point的股權，今年來持有的西方石油股票也增加了15%，還加碼買進日本五大商社的股票。

某方面來說，這是巴菲特的典型作風：逢低買進。外界持續憂慮能源股在ESG風潮下的表現、以及化石燃料需求未來數十年可能減少等因素，都讓許多投資人不敢投入油氣產業。但Smead資本管理公司執行長史密德說，相較於其他領域，煤炭、石油及天然氣的報酬率很高，而ESG風潮讓人更能低價買進。

不過，巴菲特對化石燃料的投資並非一視同仁。波克夏仍是雪佛龍（Chevron）的第三大股東，但持股在第1季大砍21%，但該公司加碼的西方石油和日本商社等，都擁有能在全球能源轉型時扮演關鍵作用的獨特資產。

波克夏的石油投資背後也有縝密的安排與思維，例如出資協助西方石油收購安達可石油，從而取得西方石油的優先股，同時西方石油在全球最大、成本最低的頁岩油田產區中，擁有大批油田。