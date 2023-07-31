快訊

台大心理系名譽教授黃光國辭世享壽78歲 愛徒悲痛證實

彭博：英國還會升息3碼

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
彭博經濟學家預估，英國將升息1碼至5.25%，且因核心通膨僵固，年底前可能再升息2碼。（路透）
彭博經濟學家預估，英國將升息1碼至5.25%，且因核心通膨僵固，年底前可能再升息2碼。（路透）

在美歐日三大央行上周宣布利率決策後，英格蘭銀行（央行）8月3日公布的決策將成為矚目焦點。彭博經濟學家預估，英國將升息1碼（0.25個百分點）至5.25%，而且因核心通膨僵固，年底前可能再升息2碼。歐洲央行（ECB）本周則可能因為通膨居高不下、成長減弱，陷入更深的兩難。

經濟學家指出，儘管英國的整體和核心通膨率均在下降，但由於物價壓力的來源集中在過去就已存在的領域，因此英國央行本周有很強的理由升息1碼。高盛、滙豐、巴克萊及瑞銀更認為，甚至一口氣調升2碼。

英國央行屆時也將發布新的預測，牽動市場對政策利率將於明年3月達到略高於6%高峰的預期，相形之下，5月的展望認為今年底的利率為4.75%。

彭博經濟學家認為，由於潛在物價壓力依然僵固，英國央行將在9月和11月分別再度升息1碼（25個基點），使英國的最終利率升至5.75%。

儘管金融條件趨緊，但經濟學家預期，英國央行雖將下修2024和2025年的成長預測，但不會預測經濟陷入衰退，2024年較可能出現經濟長期停滯。

英國央行也可能下修對通膨的中期預測。 但是，一旦貨幣政策委員會調整其對前景風險的看法，變成CPI年升率可能只會略低於2%，將顯示英國升息循環還會持續一段時間，但利率不會升到6%，最終利率將是5.75%。

另一方面，歐元區31日將發布7月通膨率，預估年升率為5.3%，低於6月的5.5%，但仍遠高於ECB的2%目標；同日公布的歐元區第2季國內生產毛額（GDP）預料將比第1季成長0.1%，且預料下半年都將疲弱成長，但成長風險偏向下行。

英國 通膨

延伸閱讀

英國／珍．奧斯汀筆下的溫泉鄉　倫敦後花園巴斯

中國挑戰升高 英國防副大臣訪印太強化防衛連結

英央行抗通膨 有請柏南克

大數字／進口啤酒 逾半數來自大陸

相關新聞

沙國擬延長石油減產至9月

石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）本周將召開油市評估會議，分析師預期，沙烏地阿拉伯從7月起每日自願減產100萬桶的措施...

市場：美元看跌 美股還會漲

隨著聯準會（Fed）的升息循環接近尾聲，美元貶值正在提振有海外銷售業務的企業獲利，加上投資人認為美國經濟正步入強勁成長且...

推特大樓設「X」標誌 未獲許可

前身為推特的「X公司」，已在位於美國舊金山的總部大樓放置「X」的新標誌，取代過往的藍色鳥兒標誌，卻招致舊金山市政府的調查...

布蘭特原油期貨 每桶上看90美元

由於跡象顯示全球石油供應將持續緊縮，國際油價連五周收紅，倫敦布蘭特原油期貨更一度衝破每桶85美元大關，為兩個多月來首見。...

彭博：英國還會升息3碼

在美歐日三大央行上周宣布利率決策後，英格蘭銀行（央行）8月3日公布的決策將成為矚目焦點。彭博經濟學家預估，英國將升息1碼...

超微Q2財報 AI布局聚焦

美國晶片大廠超微（AMD）將於8月2日美股盤後發布第2季財報，營收和獲利預料將與第1季差不多，但近來生成式人工智慧（AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦