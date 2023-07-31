市場：美元看跌 美股還會漲

隨著聯準會（Fed）的升息循環接近尾聲，美元貶值正在提振有海外銷售業務的企業獲利，加上投資人認為美國經濟正步入強勁成長且通膨趨緩的「金髮女郎」（Goldilocks）情境，本周發布的數據預料也將展現美國經濟的韌性，今年已漲了一波的美股，可望在8月繼續走升。

市場日益猜測Fed將很快停止升息，促使交易員押注美元可能喪失更多動能。然而，美元回貶可能有助於在海外銷售產品、容易受升息和強勢美元影響的美國企業。彭博資訊報導，美元貶值將在未來一年推動標普500指數近半數成份股企業的獲利成長

RDM金融集團的投資長薛爾頓說，Fed即將結束升息的看法，削弱了人們對美元的信心，而這是今年股市風險胃納增強的關鍵訊號，也將嘉惠美國企業， 「儘管企業獲利仍需改善，但美元貶值對於大部分營收來自海外的跨國企業是一大利多」。美元指數6月貶破主要支撐價位，掉至一年多來最低。EP財富顧問公司投資組合策略主管菲利普斯表示：「美元短期內超賣，但明年還有更大的下跌空間。」 「這對企業獲利是一項利多。」

彭博行業研究彙編的數據顯示，為支撐企業未來幾季的獲利奠基，因為約44%標普500指數成分企業的每股盈餘，與美元呈現負相關。RBC資本市場公司也指出，標普500指數超過33%的成份企業都有部分收入來自美國境外，科技公司的海外銷售占比更超過50%。

彭博資訊的數據顯示，從歷史上來看，美元若全年貶值6%~8%，會使標普500指數成分企業隔年12個月的每股盈餘增加近19%。

除了預期Fed即將結束升息循環外，美國經濟的韌性也是推動美股走強的另一關鍵因素。美國8月4日將發布的7月非農就業人口預料將為20萬人，雖較6月減少，對Fed而言依然偏強，短期可能不會釋出暫停升息的明確訊號，也能印證Fed主席鮑爾認為美國經濟不會衰退的看法。

投資人認為經濟正在走向所謂的金髮女郎情境，亦即強勁成長與消費者物價下滑，這是股市強健的背景因素。經濟學家和分析師也愈來愈有信心Fed能引導美國經濟軟著陸，高盛首席經濟學家海濟斯說，上周數據增添了他認為美國經濟不會衰退的信心。