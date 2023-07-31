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超微Q2財報 AI布局聚焦

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國晶片大廠超微（AMD）將於8月2日美股盤後發布第2季財報，營收和獲利預料將與第1季差不多，但近來生成式人工智慧（AI）題材大紅，投資人將聚焦超微在AI領域的發展前景。

分析師預期，超微上季營收將比去年同期下滑近19%至53.2億美元，每股盈餘則估為0.57美元，但該公司的獲利和營收之前已兩度超越預期。

彭博資訊分析師預估，輝達的資料中心事業上季將恢復成長，下半年也維持成長趨勢，主要受到Genoa處理器和持續贏得市占的提振，而客戶和遊戲事業雖然已大致完成庫存修正，但需求弱於預期，可能使該部門的復甦步調延後到第4季獲明年第1季。

彭博分析師認為，在企業與資料中心需求環境好壞參半下，投資人可能關注超微能否達成先前發布的財測，也就是下半年資料中心營收能比上半年成長50%。

此外，由於近來生成式AI題材大幅提振市場多頭情緒，帶動超微今年來股價已大漲近67%，投資人勢必將密切關注超微在這個領域的進一步布局。

超微經營策略已轉向AI市場，並企圖挑戰輝達的主導地位。

投資人 庫存 美國

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