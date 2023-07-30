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可可豆躉售價破逾十年高 業者警告「巧克力恐再漲價」

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
可可豆的重要產區西非收成欠佳，導致躉售價格衝上逾十年高點，製造商幾乎肯定可可豆價格會居高不下直到2024年底，巧克力業者警告不排除再次漲價。美聯社
可可豆的重要產區西非收成欠佳，導致躉售價格衝上逾十年高點，製造商幾乎肯定可可豆價格會居高不下直到2024年底，巧克力業者警告不排除再次漲價。美聯社

可可豆的重要產區西非收成欠佳，導致躉售價格衝上逾十年高點，製造商幾乎肯定可可豆價格會居高不下直到2024年底，巧克力業者警告不排除再次漲價。

彭博資訊報導，西非占世界可可豆收成的三分之二，豪雨和根部腐爛疾病重創當地作物，引發供給憂慮。迦納可可行銷公司主管阿布巴卡（Fuad Mohammed Abubakar）說，可可豆加工是把作物變成巧克力的重要過程，全球加工量急跌，顯示工廠難以取得足夠的可可豆。

巧克力大廠瑞士蓮（Lindt & Spruengli）和好時（Hershey）先前已經漲價，他們上周發出警告，不排除進一步調升售價。

早先的避險動作讓部分巧克力製造商至今無須大漲售價，對業者而言，可可豆躉售成本飆升的效應，可能才剛開始浮現。瑞士蓮財務長哈格日前在法說會表示：「對大多數業者來說，可可豆期貨價格陡升的效應，在2023年下半才會開始顯現出來」，感受到額外成本壓力的公司，「最可能覺得需要調整價格」。

荷蘭合作銀行（Rabobank）可可分析師吉爾斯說：「我們明顯處於非常吃緊的狀態，可能會看到巧克力商的巧克力棒變小，價格可能變貴。」

世界最大的可可生產國象牙海岸，預料本次收成將較去年減少近五分之一，並已暫停要求農民在特定時間交貨的銷售。在第二大可可生產國迦納，產量估計也會低於歷史平均值。

吉爾斯指出，這代表今年可可豆大概會連續第三年供給短缺，明年可能也會如此。而聖嬰現象恐怕會進一步傷害產量，此外，農民還得面對會在數年內殺死可可樹的腫枝病毒，以及會讓豆莢腐爛的黑豆莢病。

可可 巧克力 西非 聖嬰現象

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