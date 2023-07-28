日央行：更靈活實施殖利率曲線控制 彭博：比乍看鷹派

日本銀行（央行）周五召開政策會議，耗時超過歷來所需平均時間，會後表示將更靈活地引導殖利率曲線控制（YCC）：10年期公債殖利率目標區間在零上下50個基點的波動限制是參考點，而非一種硬性規定。放寬對債券殖利率的控制是日銀總裁植田和男上台以來首次讓市場感到意外的舉動。

日本央行說，在固定利率操作上將以1%的殖利率購買10年期日本公債，而不是之前的0.5%。儘管修正了七年來收購債券的策略以抑制殖利率，但隔夜利率仍維持在負0.1%，表示要更多時間才能可持續性地實現2%的通膨目標。

持續主要政策設定能讓植田和男主張，波動區間的新指引是技術性動作，旨在改善刺激政策的永續性，不是邁向貨幣政策正常化的一步。

在央行決策公布後，10年期日本公債殖利率升至0.541%的高點，而日圓兌美元匯價急跌，縮小了先前因日經報導央行可能討論是否微調YCC到讓長期利率「一定程度」超過0.5%上限後出現的漲幅。日圓兌美元早盤一度升值1.01%到138.07，稍後漲幅縮小到0.52%，報138.76日圓兌1美元。

彭博資訊訪調的50位經濟學家，只有18位預期今早的會議會微調YCC，儘管有半數預估，最晚10月也會做此決定。此外，外界廣泛認為YCC的任何變動都是意外之舉，可能引發大規模的債券拋售。

彭博資訊報導，央行決策可能被解讀為一個足夠鷹派的決定。但一切還要看央行在尋求殖利率「目標」水準與每日購買公債數量之間存在多少主動性，以及在較低的殖利率水準上會有多少間歇性的購買。 目前局面混亂，短期內不利於投機者，也因此對日圓構成壓力，並為日本公債提供了一些支撐。