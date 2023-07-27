快訊

「王與造王者」脫離民意 郭台銘批金溥聰落伍：只會淪造亡者

杜蘇芮移動路徑稍偏北 預估明傍晚解除海陸警

OPEC+減產效應發威！西德州原油漲破每桶80美元 4月來首見

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
西德州原油期貨27日一度漲破每桶80美元，為今年4月以來首見突破此大關。美聯社
西德州原油期貨27日一度漲破每桶80美元，為今年4月以來首見突破此大關。美聯社

西德州原油期貨自4月以來首次漲破每桶80美元，主因石油輸出國與夥伴國（OPEC+）減少全球供應量，加上交易員押注美國聯準會（Fed）升息周期已近尾聲。

根據彭博資訊的報價，西德州原油9月期貨27日盤中上漲1.6%，至每桶80.01美元。倫敦布蘭特原油9月期貨則揚升1.3%，攀抵每桶84美元。

自沙烏地阿拉伯和俄羅斯承諾進一步減產以來，國際油價一直在上漲。而從波羅的海和黑海港口出貨的海運石油減少。顯見俄國落實減產。

包含斯塔尼沃（Giovanni Staunivo）在內的瑞銀分析師在報告中寫道：「從基本面的角度來看，近期油價上漲，主要是OPEC+自願減產所致。未來幾個月油市應該會進一步緊俏。」

德州 油價 OPEC

延伸閱讀

三星第2季營業利潤暴跌95% 下半年晶片恐再減產

三星電子仍將減產記憶晶片 寄望AI帶動高效能DRAM需求

SK海力士：上季營業損失比預期多 記憶體市場已開始復甦

證交所7月31日起 實施期貨ETF管控措施

相關新聞

為何賣Nvidia、AI選股有三條件？ 「女股神」全說了

方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）有「女股神」之稱，且以慧眼識潛力股著稱，她尤其鍾愛具破壞式創新能力的公司與技...

美Q2 GDP優於預期美股早盤全面上漲 Meta帶動那指強漲1.5%

美國第2季國內生產毛額（GDP）等數據比預期強勁，美股三大指數27日早盤全面應聲上漲，道瓊工業指數漲100點或0.3%、...

OPEC+減產效應發威！西德州原油漲破每桶80美元 4月來首見

西德州原油期貨自4月以來首次漲破每桶80美元，主因石油輸出國與夥伴國（OPEC+）減少全球供應量，加上交易員押注美國聯準...

美股盤前重點／ECB跟進Fed升息1碼 美Q2 GDP強勁成長2.4%

美股道瓊期指27日盤前漲逾百點，標普和那期指分別漲0.8%和1.5%。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

Fed令人呵欠連連…成分股財報倒很給力 道瓊創1987年來最長連漲紀錄

道瓊工業指數26日收紅，連續第13天上漲，創下這個藍籌股指數自1987年以來最長的連漲紀錄，主因是經濟衰退疑慮消退，以及...

「芭比」票房好但銷售降 製造商盼再拍片打造「美泰兒宇宙」

電影「芭比」（Barbie）最近在票房上大獲成功，擁有「芭比」智慧財產權的美泰兒（Mattel）正加強擴充「玩具以外」的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦