OPEC+減產效應發威！西德州原油漲破每桶80美元 4月來首見

西德州原油期貨自4月以來首次漲破每桶80美元，主因石油輸出國與夥伴國（OPEC+）減少全球供應量，加上交易員押注美國聯準會（Fed）升息周期已近尾聲。

根據彭博資訊的報價，西德州原油9月期貨27日盤中上漲1.6%，至每桶80.01美元。倫敦布蘭特原油9月期貨則揚升1.3%，攀抵每桶84美元。

自沙烏地阿拉伯和俄羅斯承諾進一步減產以來，國際油價一直在上漲。而從波羅的海和黑海港口出貨的海運石油減少。顯見俄國落實減產。

包含斯塔尼沃（Giovanni Staunivo）在內的瑞銀分析師在報告中寫道：「從基本面的角度來看，近期油價上漲，主要是OPEC+自願減產所致。未來幾個月油市應該會進一步緊俏。」