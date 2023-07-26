Fed將決策！聯準會將升息1碼 並保留再緊縮選項

聯準會（Fed）將於台北時間明天（周四）凌晨2時宣布決策，預料會將利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.5%，這將是2022年初以來第11次升息，也將聯邦資金利率提高至22年來最高水準；同時也將保留緊縮傾向，表明今年可能還會再升息。

Fed主席鮑爾隨後的記者會備受市場關注，投資人想從他了解Fed今年再次升息的決心有多大。

花旗集團經濟學家Veronica Clark認為，Fed「將保留所有選項」。「通膨數據只有幾個月呈現走緩，並不足以讓他們確定緊縮工作已經完成，他們肯定會保持謹慎」。

彭博經濟研究經濟學家指出，「鑒於最近經濟數據看似穩固經濟軟著陸的可能性，FOMC不太可能節外生枝。鮑爾將採取觀望態度，暗示將在9月的會議上跳過升息——我們認為這個「跳過」會變成長時間的按兵不動。」

華爾街已迫不及待為升息過後布局

如今，華爾街對Fed的緊縮政策正接近尾聲深信不疑，從基金經理人布局來看，仿佛升息已成為歷史。

景順（Invesco ）投資主管Alessio de Longis說：「市場現已完全消化升息周期即將結束這一訊息，」「在這方面，更多意外和更多產生波動性的變數將來自歐洲央行或英國央行——我認為他們還會進一步升息，而不是Fed。」

摩根大通：Fed最有可能在7月升息後按兵不動 股市將受到提振

摩根大通交易部門認為，Fed最有可能暗示下次會議會按兵不動，如此可能推動標普500指數上漲至多0.75%。

摩根大通團隊預料Fed本次升息後即按兵不動的機率為65%。該團隊表示，此機率幾乎是另一情境（即Fed未來幾個月內繼續收緊貨幣政策）的兩倍。

摩根大通團隊預料，在此情境下，標普500指數盤中將上漲0.25%至0.75%。他們表示，如果Fed繼續維持鷹派路徑，標普500指數將下跌多達1%。

並非所有人都如此樂觀。在22V Research LLC進行的客戶調查中，只有約四分之一的受訪者認為Fed決策日有利風險資產。近三分之一的受訪者預計會出現避險反應，44%則認為不會產生影響。

DoubleLine提醒要為深度衰退做準備 Fed恐被迫一口氣降息1個百分點

不過，也有分析師正在為災難做準備。DoubleLine Capital 的Jeffrey Sherman提醒，市場應該為美國經濟陷入深層衰退做準備，並表示這將使Fed有理由降息1個百分點。

Sherman基於疲弱的經濟數據做出了衰退可能在明年到來的大膽預測。貨幣市場已經押注Fed會在2024年降息130個基點，但Sherman認為Fed決策層行動遲緩，最終將不得不祭出疫情爆發以來最大幅度的降息。

「我們看到的許多經濟指標正發出警示或者衰退的信號，」 在DoubleLine擔任副投資長的Sherman說，「到他們降息的時候，規模將是100個基點。」

Sherman正轉進長期公債，為他預見的結果做準備。他正在買入10年期和30年期美國公債，認為長債殖利率已經達頂峰。