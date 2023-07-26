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NASA攜手波音減碳排 新客機X-66A概念圖亮相

中央社／ 舊金山25日專電
NASA與波音公司25日展示未來「永續飛行展示機」X-66A概念圖，將徵詢美國各大航空公司意見，打造下個世代的新型客機。（波音公司提供） 中央社
NASA與波音公司25日展示未來「永續飛行展示機」X-66A概念圖，將徵詢美國各大航空公司意見，打造下個世代的新型客機。（波音公司提供） 中央社

美國航空運輸業朝2050年淨零排放再邁進一步。NASA波音公司25日展示未來「永續飛行展示機」X-66A概念圖，預計徵詢美國各大航空公司意見，打造下個世代的新型客機。

根據新亮相的概念圖，X-66A機身為白色、尾翼鑲有藍、橘、紅色線條，機翼較目前的客機細長。X-66A預計將成為2030年新一代商用客機。

「永續飛行展示機」計畫總投資為7.25億美元（約新台幣227億），美國國家航空暨太空總署（NASA）年初宣布提供波音公司（Boeing）4.25億美元。其餘款項由波音和合作夥伴分攤。

24日，美國實驗飛機協會航空展（EAA AirVentureOshkosh）於威斯康辛州登場， NASA與波音25日共同揭開新機概念圖面紗，供外界想像，也象徵美國航空運輸業朝2030年減碳20%、及2050年淨零排放目標，再向前邁進一步。

這架單走道展示機，以跨音速桁架式機翼（Transonic Truss-Braced Wing）概念建造測試，目的是降低油耗和減排30%。

6月，波音公司執行長凱爾洪（David Calhoun）和商用機執行長狄爾（Stan Deal）表示，「永續飛行展示機」將是下一款新機的基礎。

西雅圖時報（The Seattle Times）報導，美國主要航空公司，包括阿拉斯加航空、美國航空、達美航空、西南航空、聯合航空，均已同意就X-66A的操作、維修、機場相容性問題，進行檢視並提出相關意見，供設計參考。

波音首席技術長席特隆（Todd Citron）說，在此計畫的各個階段直接聽取營運公司的想法，將有助波音瞭解確切需求和知道如何取捨，航空公司的反饋將為「永續飛行展示機」提供大量知識，同時促進航空業的永續節能。

NASA指出，兩架用來打造原型機的MD-90舊飛機已經從加州維克多維爾市（Victorville）移到帕姆戴（Palmdale）工廠，將被用來設計機身和配件。

X-66A飛行測試，預計將於2028和2029年在加州愛德華空軍基地（Edwards Air Force Base）的NASA的阿姆斯壯飛行研究中心（NASA Armstrong Flight ResearchCenter）進行。

美國航空 波音 NASA

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